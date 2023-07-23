بدء اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

اضافة اعلان

بدأت اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري اجتماعاتها في عمان في إطار تعزيز علاقات النقل القائمة بين الأردن ومصر والتي تستمر ليومين.حيث ترأس الاجتماعات عن الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني وعن الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري المهندس سيد متولي.وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل اليوم الاحد أن التهتموني افتتحت اجتماعات اللجنة مثمنة حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون في مجال النقل بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات بهدف تسهيل عمليات النقل والتجارة.ومن ناحية أخرى أكد متولي استمرارية اللجنة وانتظامها لما فيه مصلحة قطاع النقل بين البلدين.