الأحد 10 كانون الأول 2023
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بدء التسجيل الأولي للحج (رابط)

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1445 هجري/ 2024 ميلادي للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

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وسيتم التسجيل من خلال بوابة الحج الإلكترونية https://hajj.gov.jo، اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين وحتى الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 31/12/2023.


ودعا الخلايلة الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع مرافقو المسجل الأصيل، مشيرا إلى أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني او احد فروع بنك صفوة الإسلامي.


ويشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكون المسجل/ المسجلة الأصيل من مواليد (31/12/1970) فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.


وفيما يتعلق بالمدخرين لدى صندوق الحج، بيّن الخلايلة أنه يحق للمدخرين الذين استكملوا مبلغ 3 آلاف دينار في رصيدهم قبل تاريخ 1/1/2019 التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق (https://hajjfund.gov.jo)، أما المرأة التي ترغب باصطحاب محرم معها، فيشترط حتى يقبل تسجيلها أن تكون استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل 1/1/2019 ، لها وللمحرم، حيث أن مدخري الصندوق غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل ويشترط حصولهم على جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.- (بترا)

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