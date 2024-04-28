الأحد 28 نيسان 2024
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بدء امتحانات الشامل العملية غدا

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية

تبدأ يوم غد الاثنين، امتحانات الشامل العملية للدورة الربيعية للعام الحالي وتستمر إلى يوم الثلاثاء 15 أيار المقبل، حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة.

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وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن الجامعة استكملت جميع الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له 4316 طالبا وطالبة من 48 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها البلقاء التطبيقية، موزعين على 73 برنامجاً دراسياً.


وبين أنه تم اعتماد 42 مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان 173 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 465 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.


وأضاف العجلوني، أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الربيعية لعام 2024 بلغ 6374 طالبا وطالبة موزعين على 87 تخصصاً، منهم 4259 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و(1696) طالبا وطالبة معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و 274 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و145 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان بورقة أو أكثر لرفع معدلاتهم.


وأشار إلى أن الجامعة أعلنت في وقت سابق برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في البلقاء التطبيقية.


أما بالنسبة للامتحانات النظرية، بين العجلوني، أنها ستبدأ في 22 أيار المقبل وتستمر لغاية 30 أيار، وسيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلبة المتقدمين للامتحان، ومراكز وجلسات الامتحان على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة بعد الانتهاء من الامتحان العملي.-(بترا)

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