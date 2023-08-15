الثلاثاء 15 آب 2023
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بدء امتحانات الشامل النظرية غدا

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
تبدأ يوم غد الأربعاء، الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورتها الصيفية للعام الحالي 2023.
وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور أحمد فخري العجلوني، إنه تم استكمال جميع الإجراءات لبدء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الصيفية، حيث سيتقدم لهذه الامتحانات 6724 طالباً وطالبة، من 54 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.اضافة اعلان
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتقدم 5577 طالبا وطالبة للورقة الأولى يوم غد الأربعاء، و5546 طالبا وطالبة للورقة الثانية يوم السبت الموافق 19 آب، و6197 طالبا وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 22 و23 آب الحالي.
وأضاف العجلوني، أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ 95 برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل وتم اعتماد 19 قاعة للامتحان النظري موزعة على 15 مركزا للامتحانات النظرية، منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من 400 موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.
وبين أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة فرغت من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب.
وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الحالية، وأسماء الطلبة الذين يحق لهم التجسير تنافسياً في الجامعات الأردنية الرسمية، في النصف الأول من شهر أيلول المقبل، بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.
-- (بترا)
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