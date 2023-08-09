بدء تأثير الكتلة الحارة غدا

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تكون الأجواء، اليوم، حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة تدريجيا غدا بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة بعد غد؛ حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة جدا في أغلب المناطق، وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. - (بترا)