الأحد 16 تموز 2023
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بدء تراجع تأثير الموجة الحارة الثلاثاء

طقس حار
طقس حار
تبقى المملكة اليوم الأحد، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، وتكون الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.اضافة اعلان
وتحذر ادارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة حيث يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة قليلاً، لتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتبقى الأجواء الأربعاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 38 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 36 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 33 - 20 وفي مرتفعات الشراة 35 - 19، وفي مناطق البادية 42 - 24، وفي مناطق السهول 38 - 25، وفي الأغوار الشمالية 43 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 29، وفي البحر الميت 44- 28، وفي خليج العقبة 44 - 30 درجة مئوية.- (بترا)
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