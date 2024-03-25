الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء تقديم الطلبات التفصيلية لدعم المشروعات الابتكارية والريادية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

يعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات التفصيلية ضمن دورة المشاريع الابتكارية والريادية الأولى للعام 2024، وذلك ابتداءً من صباح يوم الاثنين الموافق 25-3-2024 ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الأحد الموافق 21-4-2024. وضمن الأولويات الوطنية المقرة لهذا العام.

اضافة اعلان

 

فعلى المبتكرين والرياديين الراغبين بالتقدم بطلباتهم التفصيلية، تعبئة نموذج الطلب التفصيلي والوثائق الأخرى المطلوبة من خلال التسجيل وتعبئة النماذج المطلوبة عبر الرابط الالكتروني www.srf.gov.jo، في الفترة المشار إليها أعلاه، وضمن الأولويات الوطنية المحددة لهذة الدورة، والتي تشمل ما يلي:
1. تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الصناعي، والتصنيع الرقمي وانترنت الأشياء (Digital Fabrication, AI and IoT) في تعزيز تقنيات الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقي، والأمن الدوائي، والأمن السيبراني.

2. إدامة وتكامل وسلامة سلاسل التوريد.

3. تكريس الابتكارات العلمية والهندسية المثبتة علمياً، أو مخبريا في الصناعة لخلق منتجات جديدة أو حل تحديات قائمة في قطاع الصناعة.

والجدير بالذكر بأن مسار دعم المشاريع الابتكارية والريادية يختلف عن مسار دعم البحوث العلمية في القطاعات المختلفة. حيث أن مسار دعم مشاريع الابتكارية والريادية يكون لمقترحات المشاريع التي وصلت لمرحلة من التطوير تُمكن مقدم المقترح في النهاية من تطوير أعمال أو إطلاق شركة ناشئة  (Startup/ Spin-Off)  للمنتج الذي يتم تطويره أو ابتكاره، ويكون له قيمة أو فرصة سوقية تحقق عائداً استثمارياً مستقبلاً. ولا بدّ أن ينطبق على المقترحات المقدمة ضمن طلبات الدعم تعريف الصندوق للابتكار المتضمن " خلق قيمة جديدة على (المستوى العالمي و/ أو الإقليمي و/ أو المحلي) بطريقة جديدة تُفضي إلى منتج أو طريقة صنع أو كليهما في أي من مجالات التقنية يترتب عليها (إما تخفيض تكلفة و/ أو منتجات جديدة و/أو خدمات جديدة و/ أو إيرادات جديدة و/ أو تحسين خدمة و/ أو عمليات جديدة و/ أو تأثير مجتمعي "، أو تعريف الصندوق للريادة  المتضمن:" إقامة أعمال ناشئة متسمة بالمبادرة والمخاطرة وتسخير الموارد اللازمة لتطويرها"، بحسب ما ورد في تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة (2021).

ويتزامن إطلاق الصندوق للدورة الابتكارية والريادية للعام 2024، مع إعلان الصندوق عن إطلاق الدورة البحثية لاستقبال الطلبات الأولية للعام 2024، والتي سينتهي التقديم لها أيضاً مساء يوم الأحد الموافق (21-4-2024)، وكذلك إطلاق الصندوق بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأورومتوسطية لدعم البحوث والابتكار (PRIMA) للعام 2024، والتي تمثل مبادرة إقليمية مشتركة لدول حوض المتوسط لإجراء بحوث مشتركة بين فرق بحثية من ثلاثة دول على الأقل ضمن أولويات إقليمية  محددة، حيث سينتهي التقديم لها في تاريخ 7-4-2024. ويمكن للراغبين بالتعرف على فرص التمويل الرجوع لموقع صندوق دعم البحث العلمي والابتكار www.srf.gov.jo للاطلاع على شروط التقديم وتعبئة الطلبات.

ويدعو الصندوق المبتكرين والرياديين، وكذلك الباحثين للاستفادة من الفرص المعلنة، وتقديم طلباتهم مع ضروة مراعاة شروط التقديم وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

التعليم العالي توضح أماكن تصديق الوثائق الجامعية

14 آذار 2024
وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة - (أرشيفية)

محافظة يدعو لتفعيل نظام الأنشطة الحزبية والطلابية في الجامعات

10 آذار 2024
جانب من حفل نتائج مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن

التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن

06 آذار 2024
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

منح دراسية للأردنيين من المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة (رابط)

05 آذار 2024
اقرأ أيضا
الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية تجرى داخلها تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة

مداهمة شقة سكنية تستخدم لمعالجات تجميلية

منذ 26 دقيقة
مشهد من مسلسل بدوي أردني

فنانون يطالبون بدعم الدراما الأردنية

منذ2 ساعة
وزارة التربية والتعليم

التربية تمدد التسجيل لامتحان الثانوية العامة

منذ2 ساعة
صورة واتساب بتاريخ 1445-09-15 في 10.35.22_38e89ab8

لجنة المرأة الميثاقية في دار المسنين / جمعية الأسرة البيضاء بمناسبة عيد الأم ويوم الكرامة

منذ2 ساعة
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

غوتيريش: الأونروا "شريان حياة للأمل والكرامة" لملايين اللاجئين

منذ3 ساعة
صنبور مياه - (تعبيرية)

لتعديل سلوك المواطنين باستهلاك المياه.. الحكومة تطلق حملة "من أجل قطرة"

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يريدون وقف الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

همسات حول النواب والحكومة بعد الإفطار

جهاد المنسي |اليوم

الحرب على غزة.. وأسئلة الأولويات الوطنية

نضال منصور |اليوم

محددات الحرب وحدود الصراع!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

سورية والعرب.. تجربة جديدة

سميح المعايطة |اليوم

لإعادة ترسيم الحدود بين السلطات!

د.خليف الخوالدة |اليوم

التطرف الذي ينتشر في العالم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات | منذ14 ساعة
شهدت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية انخفاضات مطردة - (المصدر)

الاقتصاد المصري نحو المجهول

ترجمات | منذ14 ساعة
نتنياهو

‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

ترجمات | منذ14 ساعة
1711148433977833600

"رصيف" بايدن البحري في غزة إيماءة جوفاء‏

ترجمات |23 آذار 2024
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات |22 آذار 2024
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
مجازر الكيان في رمضان

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار
 
 