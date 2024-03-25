بدء تقديم الطلبات التفصيلية لدعم المشروعات الابتكارية والريادية

يعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات التفصيلية ضمن دورة المشاريع الابتكارية والريادية الأولى للعام 2024، وذلك ابتداءً من صباح يوم الاثنين الموافق 25-3-2024 ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الأحد الموافق 21-4-2024. وضمن الأولويات الوطنية المقرة لهذا العام.

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فعلى المبتكرين والرياديين الراغبين بالتقدم بطلباتهم التفصيلية، تعبئة نموذج الطلب التفصيلي والوثائق الأخرى المطلوبة من خلال التسجيل وتعبئة النماذج المطلوبة عبر الرابط الالكتروني www.srf.gov.jo، في الفترة المشار إليها أعلاه، وضمن الأولويات الوطنية المحددة لهذة الدورة، والتي تشمل ما يلي:

1. تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الصناعي، والتصنيع الرقمي وانترنت الأشياء (Digital Fabrication, AI and IoT) في تعزيز تقنيات الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقي، والأمن الدوائي، والأمن السيبراني.



2. إدامة وتكامل وسلامة سلاسل التوريد.



3. تكريس الابتكارات العلمية والهندسية المثبتة علمياً، أو مخبريا في الصناعة لخلق منتجات جديدة أو حل تحديات قائمة في قطاع الصناعة.



والجدير بالذكر بأن مسار دعم المشاريع الابتكارية والريادية يختلف عن مسار دعم البحوث العلمية في القطاعات المختلفة. حيث أن مسار دعم مشاريع الابتكارية والريادية يكون لمقترحات المشاريع التي وصلت لمرحلة من التطوير تُمكن مقدم المقترح في النهاية من تطوير أعمال أو إطلاق شركة ناشئة (Startup/ Spin-Off) للمنتج الذي يتم تطويره أو ابتكاره، ويكون له قيمة أو فرصة سوقية تحقق عائداً استثمارياً مستقبلاً. ولا بدّ أن ينطبق على المقترحات المقدمة ضمن طلبات الدعم تعريف الصندوق للابتكار المتضمن " خلق قيمة جديدة على (المستوى العالمي و/ أو الإقليمي و/ أو المحلي) بطريقة جديدة تُفضي إلى منتج أو طريقة صنع أو كليهما في أي من مجالات التقنية يترتب عليها (إما تخفيض تكلفة و/ أو منتجات جديدة و/أو خدمات جديدة و/ أو إيرادات جديدة و/ أو تحسين خدمة و/ أو عمليات جديدة و/ أو تأثير مجتمعي "، أو تعريف الصندوق للريادة المتضمن:" إقامة أعمال ناشئة متسمة بالمبادرة والمخاطرة وتسخير الموارد اللازمة لتطويرها"، بحسب ما ورد في تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة (2021).



ويتزامن إطلاق الصندوق للدورة الابتكارية والريادية للعام 2024، مع إعلان الصندوق عن إطلاق الدورة البحثية لاستقبال الطلبات الأولية للعام 2024، والتي سينتهي التقديم لها أيضاً مساء يوم الأحد الموافق (21-4-2024)، وكذلك إطلاق الصندوق بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأورومتوسطية لدعم البحوث والابتكار (PRIMA) للعام 2024، والتي تمثل مبادرة إقليمية مشتركة لدول حوض المتوسط لإجراء بحوث مشتركة بين فرق بحثية من ثلاثة دول على الأقل ضمن أولويات إقليمية محددة، حيث سينتهي التقديم لها في تاريخ 7-4-2024. ويمكن للراغبين بالتعرف على فرص التمويل الرجوع لموقع صندوق دعم البحث العلمي والابتكار www.srf.gov.jo للاطلاع على شروط التقديم وتعبئة الطلبات.



ويدعو الصندوق المبتكرين والرياديين، وكذلك الباحثين للاستفادة من الفرص المعلنة، وتقديم طلباتهم مع ضروة مراعاة شروط التقديم وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة.