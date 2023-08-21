الإثنين 21 آب 2023
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بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات اليوم

جامعة اليرموك - (أرشيفية)
جامعة اليرموك
بدأت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارا من الاثنين، باستقبال طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس.اضافة اعلان
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن تقديم الطلبات يتم من خلال موقع الوحدة، ويستمر حتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الاثنين 28 الشهر الحالي.
وأضاف الخطيب أن آلية تقديم الطلبات، تكون بدخول الطالب الأردني الحاصل على معدل 65% فأكثر في امتحان شهادة الثانوية العامة إلى موقع الوحدة الإلكتروني وتقديم طلب الالتحاق وتخزين خياراته، بعد دفع رسم تقديم الطلب البالغ قيمته 15 دينارا.
وأوضح أن دفع رسم التقديم يكون عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.
وأشار إلى أن هذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، منها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، والحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، وفروع البنوك، وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، ومحلات الصرافة المعتمدة.
ودعا الخطيب الطلبة للتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد ولمزيد من التفاصيل والنصائح والإرشادات إلى زيارة موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني، من قسم مرحلة البكالوريوس.
موقع القبول الموحد.. انقر هنا

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