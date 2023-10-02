الإثنين 02 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

بدء تقديم طلبات تغيير التخصص أو الجامعة لمكرمة أبناء العشائر

00bfdaee-وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-أرشيفية
التعليم العالي
أعلنت وحــدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة  ستبدأ اعتباراً من اليوم  الاثنين الموافق  2-10-2023 ، وحتى الساعة (12) مساءً من يوم الأربعاء الموافـــق  4-10-2023.اضافة اعلان

وسيكون ذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة،  علماً بأن عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر، كما أن هذه الطلبات لا تشمل الإنتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية.

وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد إنتهاء عملية التقديم.

وعلى الطالب استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني)، و(الرمز السري) التي قام بإنشائه عند تقديم طلب الالتحاق لأول مرة، ولتقديم طلب انتقال الرجاء الدخول الى الرابط التالي انقر هنا

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مطعوم تعبيرية

النيابة تبدأ التحقيق مع ناشري "أكاذيب" حول مطعوم الحصبة

منذ1 ساعة
مطرقة قاضي

القضاء ينظر في أول قضية أخبار كاذبة بتسجيل صوتي عن زلزال مدمر

منذ2 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

الأردن يدين انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى

منذ2 ساعة
وزير الصحة فراس الهواري متحدثا في المؤتمر الصحفي

وزير التربية : مطعوم MR مـأمون وفعال وكورونا خفضت نسبة التطعيم ضد الحصبة

منذ3 ساعة
3d47b251-7f7f-47af-bb3b-9ca95b2de33e

"ينتشر بشكل سريع بين الأطفال".. الهواري يكشف موعد وصول مطعوم الحصبة

منذ3 ساعة
b6b76ced-وزارة-التعليم-العالي

سياسات جديدة لقبول الطلبة بالجامعات والكليات

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة ثقة وليست أزمة لقاحات

ماهر أبو طير |اليوم

"جراثيم التعليم"

موفق ملكاوي |اليوم

تعديل ودورة نيابية وكواليس

جهاد المنسي |اليوم

ضريبة المشتقات النفطية إلى أين؟

أحمد عوض |اليوم

الأردن في الميزان

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حفلة فنان في العقبة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات | منذ19 ساعة
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
 