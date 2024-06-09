 
الأحد 09 حزيران 2024
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بدء دخول الخطة المرورية والإغلاقات والتحويلات حيز التنفيذ بمناسبة اليوبيل الفضي

الخطة المرورية بمناسبة اليوبيل الفضي
الخطة المرورية بمناسبة اليوبيل الفضي تدخل حيز التنفيذ
دخلت الخطّة المرورية والإغلاقات والتحويلات التي سترافق فعاليات اليوبيل الفضّي بمرور 25 عاما على تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية حيز التنفيذ الأحد.اضافة اعلان

وكانت إدارة السير أعلنت تفاصيل الخطّة.

وأوضحت الإدارة حينها أنه سيتم ابتداء من الساعة الثالثة والنصف عصر الأحد إجراء الإغلاقات والتحويلات على النحو الآتي:

1. السير القادم من صويلح باتجاه المدينة الطبية، تحويله إلى أعلى دوار خلدا باتجاه شارع وصفي التل.

2. ⁠السير القادم من شارع وصفي التل - خلدا يتم تحويله باتجاه صويلح.

3. ⁠السير القادم من جهة الفحيص - دوار البكالوريا يتم تحويله يمينا باتجاه شارع جمعة الشلبي - شارع آل البيت.

4. ⁠السير القادم من طريق المطار باتجاه الدوار الثامن يتم تحويله باتجاه السابع والقادم من الصناعة يتم تحويله لشارع الملكة زين والقادم من البيادر يتم تحويله باتجاه السابع.

5. ⁠السير القادم من جهة الدوار السابع يتم تحويله باتجاه شارع الأميرة ثروت.

6. ⁠فيما سيتم غلق وتحويل الطرق الفرعية كافّة المغذّية لشارع الملك عبدالله الثاني من الدوار الثامن ولغاية دوار خلدا إضافة إلى الطرق الواصلة لإشارة النسر.

⁠ووضعت الخطة تسهيلات محددة لمراجعي مدينة الحسين الطبية خلال مدد الإغلاق (من دوار الأعيان باتجاه شارع محمد الدحلة، شارع الحجاز باتجاه شارع الشعب باتجاه شارع سعيد خير وصولا للمدينة الطبية).

وتشمل الخطة نشر أعداد كبيرة من رقباء السير والدوريات المرورية للدلالة والإرشاد ومساعدة المواطنين.

وحددت الخطة المرورية أماكن وساحات تم تجهيزها لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة بالفعاليات الوطنية.

ودعت إدارة السير الجميع إلى التقيد بإرشادات وتعليمات رقباء السير المنتشرين على الطرق لتقديم الخدمة لهم وتسهيل تحركاتهم.
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