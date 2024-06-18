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الثلاثاء 18 حزيران 2024
9:14 م
بدء مغادرة الحجاج الأردنيين مكة المكرمة
حجاج حول الكعبة المشرفة - (أرشيفية)
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بدء مغادرة الحجاج الأردنيين مكة المكرمة إلى أرض الوطن اليوم الثلاثاء، بعد أدائهم مناسك الحج.
كما ستغادر البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين غدا الأربعاء.
ويبلغ عدد حجاج البعثة الأردنية الرسمية لهذا العام، 8 آلاف حاج، وهو العدد المقرر للمملكة، إلى جانب 4500 حاج من عرب 1948.
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الحج
الاوقاف
مكة
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