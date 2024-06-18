بدء مغادرة الحجاج الأردنيين مكة المكرمة

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كما ستغادر البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين غدا الأربعاء.ويبلغ عدد حجاج البعثة الأردنية الرسمية لهذا العام، 8 آلاف حاج، وهو العدد المقرر للمملكة، إلى جانب 4500 حاج من عرب 1948.