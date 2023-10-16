برقية استنكار من منظمات المجتمع المدني الأردني ردا على أحداث غزة

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أصدرت منظمات المجتمع المدني الأردني برقية استنكار ردأ على ما يجري في غزة، وتاليا نصّها:"برقية استنكار من منظمات المجتمع المدني الأردني موجهة لكلٍّ من:مفوضية الاتحاد الأوروبي في عمّانالسفارة الألمانية في عمّانالسفارة الفرنسية في عمّانالسفارة البريطانية في عمّانالسفارة الإيطالية في عمّانالسفارة الهولندية في عمّاننحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه نحمّلكم وحكوماتكم المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ، فنحن لا نشهد موقفا صامتا أمام جرائم الاحتلال ولا انحيازا لروايته فحسب ؛ وإنما تهليلا وتأييدا لجرائمه ، وتبريرا لها بشكل صريح ودعما غير محدود مما يجعلكم -بنظرنا منظمات وشعوب- شركاء في الجريمة ضد المدنيين أطفالا ونساءً ورجالا.نشهد اليوم وبالصوت والصورة مع تدمير المباني وارتقاء ما يزيد عن 2200 فلسطيني من المدنيين بينهم 700 طفل ، وكوادر الإغاثة الطبية وصحفيين ، نشهد كذلك تعرية مواقفكم التي طالما ادعت دفاعها عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ونجدكم اليوم ترون في (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل العمد وإلحاق تدمير واسع بالممتلكات وتعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية وضد المباني المخصصة للاغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات والوحدات الطبية وأماكن تجمع المرضى والجرحى ، وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين في الإغاثة والرعاية الصحية ، واصدار أوامر لتشريد السكان المدنيين واستخدام الاسلحة المحظورة دوليا وقطع المياه والكهرباء ومنع الامدادات الإغاثية) وهي كلها أركان جريمة الحرب وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الذي ضربتم به وبقواعد القانون الدولي الإنساني عرض الحائط ، وبدل الالتزام به وممارسة مسؤولياتكم القانونية برفض العدوان الإسرائيلي والعمل على منع افلات قادة الإحتلال من العقاب اعتبرتم كل هذه الجرائم دفاعا عن النفس، وقدمتم دعما غير محدود وتقمعون التظاهرات الداعمة للفلسطينين والمنددة بجرائم الاحتلال!!!إننا منظمات وشعوب نرى أنّ حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال هو حق مشروع ومكفول وفقا للقانون الدولي، وإن انحياز الولايات المتحدة الأمريكية ودولكم معها أطال في عمر الاحتلال وجرائمه ، وأن مواقفكم تجاه العدوان المستمر على غزة يجعلكم شركاء في الجريمة.وإننا ندعوكم وفقا لالتزاماتكم بموجب القانون الدولي الإنساني إدانة جرائم الكيان الاسرائيلي في غزة بشكل واضح وصريح، والتوقف عن تقديم الدعم له، والضغط لوقف العدوان على غزة وشعبها والتوقف عن الضغط على مصر لترحيل الغزيين اليها وادخال المعونات الطبية والإنسانية العاجلة، واحترام حق مواطنيكم في التعبير عن آرائهم والتظاهر دعما للفلسطينين.جمعية اتحاد المرأة الأردنيةجمعية قدرات للتنمية المجتمعيةجمعية السنابل الخيريةجمعية نحو غد أفضلمركز شركة قدرات المستقبل للتنمية المجتمعيةمؤسسة الحاكورة للبحوثواعداد البرامج التعليميةجمعية الحقوقيين الأردنيينمنظمة محامون بلا حدودجمعية عطاء نشميات الخيريةمؤسسة أهلمركز عدالة لدراسات حقوق الانسانمنظمة النهضة العربية – أرضمؤسسة صداقةجمعية سيدات الطفيلة الخيريةمركز اسناد الدولي للتمكينمركز الإعلاميات العربياتجمعية المبدعات لدعم الطلبة والمجتمع المحليجمعية دار اليقين الخيريةمركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريبجمعية الشعاع لتنمية المرأة والطفل ورعاية الشبابتقاطعاتجمعية معهد تضامن النساء الأردنيجمعية شبكة المرأة لدعم المرأة. الأردنمركز الفينيق للدراسات الاقتصاديةالاتحاد النسائي / الطفيلةجمعية قرية الأردنياتدعم لتمكين المرأةجمعية البيرة الخيريةمؤسسة رواد التنميةالجمعية الوطنية لحقوق الانسانمركز العدل للمساعدة القانونيةجمعية الأسر التنمويةلجنة المرأة بالنقابة المستقلة لبلديات الشمالالجمعية الأردنية لحقوق الانسانجمعية زكريا الخيرية للتنمية الاجتماعيةملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردنيجمعية تطوير واعمار وادي الأردنجمعية إيد بإيد للتمكين الاقتصادي والريادةجمعية سيدات النهوض بالأسر الأردنيةجمعية بوابة المخيم الخيريةجمعية سيدات الزرقاء لتمكين المرأة والطفل الخيريةجمعية فكر بغيرك الخيريةجمعية الملتقى الانساني لحقوق المرأةمركز وعي للتدريب في حقوق الإنسانمنتدى الفحيص الثقافيجمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيصتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسانجمعية النساء العربياتمركز حماية وحرية الصحفيينجمعية الشابات المسيحية الخيرية / الفحيصالجمعية العربية لحماية الطبيعةالشبكة العربية للسيادة على الغذاءجمعية خطوة أملجمعية تماسك الأسرة الخيرية".