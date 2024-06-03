 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

برنامج الأغذية العالمي يعلق المساعدات الغذائية لـ 100 ألف لاجئ في الأردن

أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال المملكة - (أرشيفية)
أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال المملكة - (أرشيفية)

أعلن برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن تعليق المساعدات الغذائية المقدمة إلى 100 ألف لاجئ في المجتمعات المحلية في الأردن اعتبارًا من تموز/يوليو.

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وقالت نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن لورين جوبليت، الأحد، خلال إطلاق تقرير "الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في الأردن: إطار تقييم الاحتياجات: دراسة السكان لعام 2024"، إننا "بحاجة إلى توجيه الموارد المحدودة جدًا التي لدينا لإعطاء الأولوية للأسر الأشد احتياجاً لتلقي المساعدة".


ويتلقى جميع المستفيدين من مساعدات برنامج الأغذية العالمي مبلغ 15 دينارا أردنيا (21 دولارا) للشخص الواحد شهريا منذ تموز/يوليو الماضي جراء نقص التمويل.


وسيستمر البرنامج بتقديم المساعدات بقيمتها المنخفضة لـ 119000 لاجئ في المخيمات و 191،000 لاجئ في المجتمعات المحلية، بحسب توفر التمويل.


وأظهرت نتائج الرصد التي أجراها البرنامج للربع الأول من عام 2024 (ما بعد تخفيض قيمة المساعدات الشهرية) أن نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى اللاجئين المستفيدين قد ازدادت بشكل كبير مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 (ما قبل التخفيض)، وتشير بيانات البرنامج إلى أن جميع اللاجئين الذين تلقوا المساعدة اضطروا إلى اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية لتلبية احتياجاتهم الغذائية، لا سيما خلال فصل الشتاء.


ويستضيف الأردن 52470 لاجئا عراقيا مسجلا لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 634728 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 706100 لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأونروا، وذلك حتى 4 أيار/مايو الماضي.-(المملكة)

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