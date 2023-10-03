الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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بعد أرشفة وثائقها إلكترونيا.. "المحامين" تتوجه لـ"رقمنة" الخدمات

مبنى مجمع النقابات في عمان-(أرشيفية)
مبنى مجمع النقابات في عمان-(أرشيفية)
 قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن مجلس النقابة خلال الدورة الحالية، بدأ عملية بناء إلكتروني كامل لسائر نشاطات النقابة وخدماتها.
وأوضح أبو عبود في تصريح لـ"الغد"، أنه جرى البدء بعملية أرشفة وثائق النقابة، ومنها ملفات المحامين، وملفات قضائية يتعلق قسم منها بالتأديب، وملفات مالية، وملفات متصلة بالرعاية الاجتماعية، كالتقاعد والتأمين الصحي.اضافة اعلان
وأكد أن الفائدة العائدة، تتضمن حفظ مستندات النقابة ووثائقها وقيودها وسجلاتها، خصوصا وأن المحامي يتمتع بجهة وحيدة تمتلك سجل قيد له متمثلة بنقابته.
وبين أن النقابة انتهت من مرحلة الأرشفة الإلكترونية للنقابة، وبواقع 7 ملايين وثيقة.
وأضاف أن النقابة عملت على تطوير استخدام الوثائق إلكترونيا، بحيث يتم استقبال الطلبات سواء من قبل المحامين أو الأفراد إلكترونيا، كما يتم تقديم الطلب ورقيا ليجري تحويله إلى إلكتروني، ثم يمرّ بكافة المراحل الإدارية والمالية لحين إنجاز المعاملة.
وقال أبو عبود إن هذا التحول، له نتائج مهمة عدة، أهمها أنه يعزّز درجات الحوكمة، ويقلل من تكاليف القرطاسية التي كانت تتحملها النقابة شهريا، إضافة إلى الدقة في إنجاز المعاملة والسرعة فيها، والربط بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية عبر تبادل البيانات والمعلومات مع النقابة.
وأشار إلى أن النقابة عملت على إعادة تطوير أنظمتها التشغيلية، لمواكبة التطوّر فيما يتعلق بهذه الأنظمة، حيث يتم تطوير التواصل مع بيانات وزارة العدل والمجلس القضائي.
وشدد على أن النقابة بدأت بالعمل على توفير الخدمات الإلكترونية على موقعها على الإنترنت للمحامين وغيرهم، مثل دفع الرسوم وتقديم الطلبات ودفع الاشتراكات وبدل الخدمات، ودفع رسوم التقدم لامتحان القبول وغيرها.
ولفت إلى أن موقع النقابة أصبح يتمتع بالميزة التفاعلية التبادلية، كما تم الانتهاء من تصميم منصة تمكّن المحامين من حضور الورشات والدورات والندوات، ويستطيع المحامي أن يسجّل حضوره ويُحسب له هذا الحضور عبر دخوله على حسابه.
وأكد أن هناك مشاريع للنقابة قادمة، متعلقة بتقديم الخدمة للجمهور إلكترونيا، وهذا الأمر سيكون بديلا عن الاتصال بالمحامي أو زيارته في مكتبه من أجل الاستشارة أو ما إلى ذلك. 
ولفت إلى أن مشروع التطوير الإلكتروني مرتبط بتحديث وتطوير البنى التحتية الإلكترونية لنقابة المحامين من أنظمة تشغيلية وإلكترونية، وأن قيمة المشروع بلغت 175 ألف دينار، فيما بلغت قيمة تطوير الموقع الإلكتروني نحو 11 ألف دينار.
بدوره، اعتبر المحامي علي نوفل أن توجّه النقابة نحو أتمتة المعاملات التي يحتاجها المحامي باتت ضرورية، خصوصا في ظل توجه معظم النقابات المهنية والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل القانوني نحو اعتماد الأنظمة الإلكترونية في إجراء المعاملات.
وأكد نوفل لـ"الغد" أنه أصبح ضروريا تحوّل المحامين نحو المعاملات الإلكترونية خصوصا لما لذلك من فوائد جمة على عمل المحامي وللمهنة، وتوفيرا للجهد، وتذليلا لأي عقبة قد تواجه المواطنين.
واعتبر أن التحول الرقمي لا يقتصر على "رقمنة" البيانات فقط من الأنظمة القديمة إلى تكنولوجيا المعلومات القابلة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات، بل يحتاج إلى الابتكار في ظل تغييرات في السياسات والإجراءات التنظيمية.
وكانت لجنة الدورات التدريبية والتعليم المستمر في نقابة المحامين عقدت مؤخرا، بالتعاون مع قسم التحول الإلكتروني في وزارة العدل، ورشة عمل حول استخدامات بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.
وقدم الورشة رئيس قسم التحول الإلكتروني في الوزارة يوسف أبو صعيليك، وعبدالرحمن العجمي من قسم التحول الإلكتروني، وأدارها مقرر اللجنة عضو مجلس النقابة الدكتور إياد البطاينة.
وقال البطاينة إن الورشة تضمنت تطبيقا عمليا على تسجيل الدعاوى والقضايا التنفيذية وقيد اللوائح وتقديم الطلبات إلكترونيا، ومتابعة الإجراءات والاستعلام وغيرها من الخدمات الإلكترونية المقدمة على الموقع الإلكتروني.
وبين أنه تم خلال الورشة الاطلاع على التحديثات التي أجرتها الوزارة على الخدمات الإلكترونية لحل المشاكل التي كانت تواجه المحامين والمواطنين، وتم التطرق إلى بعض الملاحظات التي سيتم الأخذ بها لتحسين وتسهيل تلك الخدمات.
ولفت إلى أن اللجنة ستكرر عقد هذه الورشة في المحافظات نظرا لأهميتها وحاجة المحامين لها، وان النقابة على تنسيق مستمر مع الوزارة والمجلس القضائي لتقديم أفضل الخدمات للمحامين والمواطنين.
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