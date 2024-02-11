بعد الأجواء المشمسة.. كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على الأردن

اضافة اعلان

يبقى الطقس اليوم الأحد غالباً مشمسا في النهار، فيما يكون باردا نسبيا إلى لطيف بوجه عام، بحسب موقع "طقس العرب".أما الاثنين، فيحدث نشاط على الرياح الشرقية، والتي تزيد من الإحساس بالأجواء الباردة، مع ظهور السحب المرتفعة.ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الثلاثاء، وتكون الأجواء مائلة للبرودة إلى لطيفة الحرارة، مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة أحياناً.وتتأثر المملكة الأربعاء بكتلة هوائية باردة ورطبة، تؤدي إلى انخفاض ملموس على الحرارة وأجواء باردة، وغالباً غائمة مع هطول الأمطار بمشيئة الله.وتكون الأجواء باردة وغائمة أحياناً الخميس، مع هطول زخات متفرقة من الأمطار أثناء النهار، وتكون الرياح نشطة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية. والله أعلم