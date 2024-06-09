بعد الموجة الحارة.. عودة الأجواء المعتدلة إلى المملكة

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة انخفاضها الاثنين، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 34 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 32 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 15 وفي مرتفعات الشراة 29 - 14، وفي مناطق البادية 38 - 19، وفي مناطق السهول 33 - 20، وفي الأغوار الشمالية 40 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 24، وفي البحر الميت 41 - 23، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.