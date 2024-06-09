 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد الموجة الحارة.. عودة الأجواء المعتدلة إلى المملكة

أجواء حارة
انحسار الموجة الحارة
ينحسر تأثير الموجه الحارة عن المملكة، الأحد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة انخفاضها الاثنين، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 34 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 32 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 15 وفي مرتفعات الشراة 29 - 14، وفي مناطق البادية 38 - 19، وفي مناطق السهول 33 - 20، وفي الأغوار الشمالية 40 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 24، وفي البحر الميت 41 - 23، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.
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