بعد انتشارها مجددا.. هل تعود "كورونا" لبث القلق في العالم؟

حنان بشارات

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في وقت أكد فيه خبراء ومختصون بالعدوى التنفسية والاوبئة، تزايد عدد الاصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن ذلك "مثير للقلق"، بخاصة وان هناك ارتفاعا في اعداد الداخلين الى المستشفيات للعلاج من الاصابة بالمتحورات الفيروسية التنفسية الجديدة، وتحديدا في فصلي الخريف والشتاء.ودعا هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"الغد" الى ضرورة اخذ الاحتياطات والاجراءات الاحترازية، بخاصة في حالات الاختطار العالي والحوامل، ونقص المناعة وكبار السن وطلبة المدارس.وشددوا على التقيد بالمطاعيم، وتحديدا مطعوم "الانفلونزا الموسمية"، والابتعاد عن عادات التقبيل والمصافحة والتجمعات، والالتزام بالتباعد وتهوية الاماكن جيدا، وعدم تناول أي مضادات حيوية الا بوصفة من طبيب مختص.وفي السياق نفسه، قال خبير في العدوى التنفسية د. عبدالرحمن العناني، انه ما تزال الالتهابات الفيروسية التنفسية، تطغى على الوضع الصحي في الاردن، ما يتسبب بالخوف من عودة "كورونا" كما كان سابقا.وأضاف العناني، إن "ما يجهله الكثيرون، هو ان فيروس كورونا قديم ومستوطن، يأتي سنويا، ويتسبب بامراض الزكام والانفلونزا، كما انه يختلف كثيرا عن (كوفيد 19)، الذي يتسبب بالتهابات رئوية حادة، ويؤدي لكثير من الوفيات".وبين "ان كورونا من امراض الشتاء، ويتسبب بأعراض كثيرة، اهمها ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالتعب، والاصابة بالتهاب في الحلق وبآلام شديدة في العضلات، وعند بعض الناس، يتتسبب بإسهال واستفراغ، بينما تبقى الرئتان سليمتين، لأن الغالبية العظمى من الناس، ومع مرور الوقت الذي يمتد من اسبوعين الى ثلاثة، يبدأون بالتحسن وتوقف الاعراض تدريجيا".وحذر العناني من انتشار الفيروس بين كبار السن والحوامل وطلبة المدارس، وذوي الاختطار العالي ومرضى نقص المناعة، داعيا للالتزام بالبروتوكولات الصحية.بدوره قال اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية د. محمد حسن الطراونة، تعد الفترة الحالية انتقالية، فمع دخول فصل الشتاء ترتفع فيها نسبة الإصابة بالفيروسات التنفسية العلوية.وأضاف الطراونة، أن الأمراض التنفسية التي تنتشر حالياهي: الانفلونزا الموسمية وانفلونزا الخنازير H1N1، وفيروسات: التنفسي المخلوي، والأنفيّ، وكورونا المتحور الجديد، بالإضافة إلى نزلات البرد والانفلونزا.وأشار إلى أنه في السنوات السابقة، كانت نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية أقل، بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.وتوقع الطراونة ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية في الفترة الحالية، مع دخول الشتاء في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، نتيجة الاختلاف في درجات الحرارة والتغيرات المناخية في المنطقة، مؤكدا أن درجة الإصابة بهذه الأمراض، تعتمد على مناعة الجسم لكل شخص، وتحدد درجة إصابته بها.وبين أن من يعانون من أمراض مزمنة والكبار في السن والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الناجمة عن الاصابة بالفيروسات التنفسية، مطمئنا المواطنين بأن 90 % من الاصابات بهذه الفيروسات، تتعافى من تلقاء نفسها، بينما تعالج الاعراض باخذ حافظات الحرارة ومسكنات الألم.وقال الطراونة، ان هناك اعراضا تستدعي مراجعة الطبيب المختص بالأمراض الصدرية، في الارتفاع الشديد في درجة الحرارة غير القابل للانخفاض بحافظات الحرارة الاعتيادية، وميل الشفاه والأطراف للون الازرق، والتشويش في درجة الوعي، والصعوبة في التنفس والسعال المتكرر مع النفث الدموية.وأضاف، أن من يعانون من قلة النوم (ينامون من 7 إلى 8 ساعات)، تكون نسبة إصابتهم بالفيروسات التنفسية أعلى ممن يحصلون على نوم كافٍ، لافتا إلى أن من لا يحصلون على غذاء كافٍ وقليلي الحركة، تكون مناعتهم قليلة.وحذر الطراونة، من الإسراف بتناول المضادات الحيوية، لافتا الى أن الفيروسات التنفسية لا تستجيب للمضادات الحيوية، وهذا الفعل ينجم عنه بكتيريا وجراثيم مقاومة للمضادات الحيوية.ودعا الطراونة الكوادر الطبية في المستشفيات خصوصا والمواطنين عموما، للحصول على مطعوم الانفلونزا الموسمية للحماية من الإصابة بالفيروسات التنفسية، مشيرا الى أن المطعوم يحمي بنسبة 75 %.وحول انتشار الفيروسات بين طلبة المدارس، قال اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية إنه "يجب تهوية الغرف الصفية وعدم الاكتظاظ وعزل الطالب المصاب"، مضيفا أنه يجب توعية الطلبة حول انتشار هذه الفيروسات وطرق الوقاية منها، وغسل اليدين باستمرار لمنع توأمة الفيروسات التنفسية.خبير الاوبئة د. عبد الرحمن المعاني، قال ان مسلسل ظهور المتحورات والسلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد مستمر، وتحديدا من المتحور "اوميكرون"، وهذا يعود لطبيعته المتغيرة باستمرار، لافتا الى ان الأمر ينطبق على جميع دول العالم، فحيثما كان هناك بيئة مناسبة للتحور، تظهر سلالات ومتغيرات جديدة (من حيث اعداد الإصابات المنتشرة، وسرعة الانتشار، ودرجة الحرارة، والتغير المناخي، وطبيعة المجتمعات).وأضاف المعاني ان "منظمة الصحة العالمية نبهت من الاتجاهات المثيرة للقلق لمرض كوفيد 19، او فيروس كورونا المستجد قبل حلول الشتاء، ودعت لزيادة المراقبة والمتابعة والتشجيع على التطعيم، بخاصة لدى الفئات الأكثر اختطارا صحيا".وقال "بعد تتبع ظهور المتحورات والسلالات الجديدة التي يفترض بأن تظهر في العالم، نلاحظ بأن دولا تعلن عن ظهور متحورات جديدة، بينما تمتنع أخرى عن إعلان ظهور متحورات فيها، وتخفي الاحصاءات والارقام المتعلقة بالوضع الوبائي بخصوص انتشار (كورونا المستجد) وقد يكون ذلك لاسباب اقتصادية".ولفت الى انه في ظل محدودية البيانات بعد توقف العديد من الدول عن الابلاغ عن "كوفيد 19"، ومنها الاردن، قدرت منظمة الصحة أن مئات الآلاف من الناس في العالم حاليا، مصابون، اكان في المنازل أو في المستشفيات بكورونا المستجد، أو من متحور جديد".واشار المعاني الى ان أن وضع العالم من الناحية الوبائية، ما تزال اتجاهاته مقلقة لكوفيد 19 قبل الشتاء، فالوفيات والاصابات تتزايد في دول بالمنطقة العربية وآسيا"، لافتا الى أن أعداد دخول المرضى الى وحدات العناية المركزة تتزايد في أوروبا، كما تتزايد حالات دخولهم للمستشفيات في العالم.واشارت المنظمة، وفقا للمعاني، الى ان 43 دولة فقط تفصح عن المعلومات والإحصاءات الوبائية من اصل 197 دولة منتسبة لها، 20 منها ترسل معلومات بشأن حالات تستدعي دخول المستشفيات.لذا، طالب الجهات المختصة بالاردن، الاعلان عن ارقام الإصابات ودخول المستشفيات بوضوح وصراحة، لتبدأ هذه الجهات القيام بواجبها المنوط بها حسب قانون الصحة العامة، لأنه لا يمكن أن تخلو اي دولة في العالم من ظهور متحورات وسلالات جديدة لـ"كورونا المستجد" تحت اي ظرف.