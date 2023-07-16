بعد جدل ومطالبات برده.. "الجرائم الإلكترونية" لقانونية النواب

جهاد المنسي

**إقرار قانون الشركات.. وتحويل قوانين السير والملكية العقارية للقانونية والشراكة للجنة الاستثمار

**الصفدي يثمن دور الصحف الورقية الوطني والعكور يؤدي القسم الدستوري خلفا للخصاونة

** عودة النائبين الرياطي والعوايشة لقبة البرلمان بعد انتهاء فترة ايقافهما

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بعد نقاش مستفيض وأخد ورد ومداخلات بين مؤيد ومعارض، ومطالبات بـ"رده" وأخرى بتحويله لـ"القانونية"، حول النواب مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي احالته الحكومة لمجلس النواب مؤخرا وادرج على جدول اعمال الجلسة في وقت متأخر امس الى اللجنة القانونية.

وارتفع تحت القبة صوت نواب معارضين ورافضين لمشروع القانون الذي اعتبروه "يقيد الحريات"، وبمثابة "سيف" على رقاب الناشطين، والمؤثرين، ومن شانه تخفيض تصنيف البلد العالمي في حرية التعبير، مشددين على أهمية ان يتم استمزاج رأي نقابة الصحافيين حول مشروع القانون.

في الجهة المقابلة استذكر نواب مؤيدين لمشروع القانون ما يتعرض له المواطن ما وصفوه "بالابتزاز الالكتروني"، منوهين ان الأردن بحاجة لقانون يضع حد لأولئك، وليس له علاقة بالحريات، فيما طالب فريق نيابي بتحويل المشروع الى "القانونية" وتخفيض وتنقية العقوبات العالية التي اعتبروها مبالغ فيها.

وفي الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس الامة التاسع عشر والتي تراسها رئيس المجلس احمد الصفدي بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة اقر "النواب" مشروع قانون معدل لقانون الشركات كما جاء من مجلس الاعيان، وذلك بعد حوار طويل حوله، حيث وافقوا على المادة الخلافية كما اقرها مجلس الاعيان والتي تعفي شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الاعلان في الصحف اليومية والاكتفاء بالإعلان على الموقع الالكتروني لدائرة مراقب الشركات كما جاء في مشروع القانون المعدل.

ودافع النواب خليل عطية وبلال المومني وعطا ابداح وخالد أبو حسان وراشد الشوحه، ومحمد عشا ونمر السليحات، وعارف السعايدة وعائشة الحسنات واسماعيل المشاقبة عن قرار مجلس النواب لأنه يحمي الصحف اليومية معتبرين ان قرار "الاعيان" سيؤثر سلبا على الصحف الورقية.

ودافع النواب صالح العرموطي ودينا البشير وعمر النبر وزيد العتوم وسليمان أبو يحي وخير أبو صعيليك ومجحم الصقور وجعفر الربابعة وعلي الخلايلة وعبد الله أبو زيد ومحمد السعودي وعبدالمنعم العودات وعمر الزيود وحسين الحراسيس ونضال الحياري وضرار الحراسيس عن قرار مجلس الاعيان .

وكان "النواب" في وقت سابق رفض المادة الواردة في مشروع القانون التي تعفي شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الاعلان في الصحف اليومية، واصر "النواب" على بقاء المادة كما هي في القانون الاصلي التي تجبر شركة التضامن على نشر اي تغيير في عنوانها او اسمها في صحيفة يومية، في حين ان مجلس الاعيان قرر الموافقة على المشروع كما جاء من الحكومة والذي يشطب الشرط الذي يلزم شركات التضامن عند تغيير اسمها او عنوانها بالنشر في صحيفة يومية والاكتفاء بالنشر على الموقع الالكتروني لدائرة مراقب الشركات.

وفي الجلسة احال النواب الى لجنته القانونية مشروع قانون السير المعدل، ومشروع قانون الملكية العقارية، ومشروع قانون المحاكم الشرعية، فيما أحال مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى لجنة الاستثمار.

وفي بداية الجلسة قرأ النواب الفاتحة على أرواح النواب السابقين يسار الخصاونة وعارف البطاينة وضيف الله المومني، وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل الجلسة لقد فقد مجلس النواب برحيل الأخ الكبير يسار الخصاونة، رجلاً كريم النفس، وقامة وطنية طالما جسد صوت الحكمة وكان صاحب خلق رفيع، وأداء برلماني وازن، فقد عرفناه أثناء رئاسته مرتين للجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، صاحب مواقف وآراء تصب في الصالح الوطني وكان مُرادها تجويد العمل البرلماني على النحو الذي يحقق تطلعات أبناء شعبنا العزيز، ولقد كان الراحل مثالاً في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل والجهد المخلص.

وقال كما فقدنا، قامة وطنية بقيت مخلصة لوطنها ومليكها وأمتها، فكان رحيل النائب والوزير الأسبق عارف البطانية صاحب المواقف الوطنية والسجل الحافل بالعطاء، فالرحمة والمغفرة لهما وأسأل العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، ودعا لقراءة الفاتحة على روح النائب الأسبق ضيف الله المومني.

وأدى النائب محمد علي يوسف عكور، اليمين الدستورية سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور، كعضو في مجلس النواب التاسع عشر خلفا للنائب المرحوم يسار الخصاونة، العكور أدى اليمين بعد أن حصل على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة التي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثالثة/ محافظة إربد" خلفا للنائب الخصاونة.

وخلال الحلسة عاد النائبان حسن الرياطي وعبد الرحمن العوايشة إلى قبة البرلمان بعد انتهاء مدة عقوبتهما التي اوقعهما عليهما مجلس النواب في وقت سابق.

وفي الجلسة قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ان هناك اوصاف غير مقصودة صدرت من نواب بحق الصحف اليومية وهو ما يستدعي شطبها من محضر جلسة مجلس النواب، وهو ما صوت المجلس بالموافقة عليه، مؤكدا اهمية ودور الصحافة الورقية الوطني.

وفي الجلسة طالبت مذكرة نيابية وقعها عدد من النواب بمخاطبة الحكومة لإعادة فتح ملف مشروع العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي.