بعد فشل مركب.. متى تنتهي الوحشية الصهيونية؟

محمد سمور الرنتيسي

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تقترب الحرب الوحشية الصهيونية على قطاع غزة، من إتمام شهرها الثالث، وسط تعمق مأزق الكيان، وازدياد حالة التخبط والتناقض على المستوييْن السياسي والعسكري، وذلك في ظل استمرار الفشل بتحقيق أي من الأهداف المعلنة للحرب، وتحديدا القضاء على حركة المقاومة الاسلامية - حماس، وتحرير أسرى الكيان من قبضة المقاومة بالقوة.ولا شك، أن استمرار هذا الفشل، يضاعف الضغط على حكومة الحرب في الكيان، إن كان بشأن ملف اسراه، أو الاضطرار لاستعادتهم عبر صفقات، تفرض المقاومة شروطها في قطاع غزة، وإن كان أيضا بملف كلفة الحرب وتبعاتها، وسط تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية، وإلحاقها أضرارا بالغة على مستوى القتلى والجرحى من جنود الاحتلال، بالإضافة إلى الكلف المالية والاقتصادية الباهظة، وانعدام الأمن والاستقرار في مجتمع الكيان، ناهيك عن الضغط الدولي الرافض لاستمرار حرب الإبادة الجماعية.ومن وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، فإن "خيار احتلال غزة أو البقاء فيها، لا يجد الكيان من يؤيده فيه، حتى من أقرب حلفائه، لا سيما الولايات المتحدة الاميركية".لكن السؤال الذي يقفز إلى الواجهة كما يقول الرنتاوي لـ"الغد"، هو "كيف ومتى سينسحب جيش الاحتلال؟"، معتبرا بهذا الخصوص أن "عملية الانسحاب، ستكون بشكل تدريجي، بدءا من المدن ومناطق الكثافة السكانية، بحيث لا يستطيع إبقاء جيشه، عرضة للهجمات والضربات والخسائر وحرب الاستنزاف التي تنفذها المقاومة الفلسطينية".وأضاف، أن "توقيت ذلك يرتبط بمدى قدرة الكيان، على تحمل حجم الخسائر، وتحديدا البشرية منها، وما لذلك من تداعيات على مستوى رأيه العام، والخلافات داخل المستوى السياسي والحكومة ومجلس الحرب، أو بين الحكومة والمعارضة".الرنتاوي يرى أن "الكيان، ربما يحتفظ لبعض الوقت بوجود عسكري في المناطق غير الكثيفة سكانيا، وهي الزراعية المحيطة بالقطاع، وربما تحتفظ ببعض الوجود العسكري في منطقة وادي غزة، وهذه أيضا منطقة غير كثيفة سكانيا، لكنها مهمة إستراتيجيا، إذ تفصل شمال القطاع عن جنوبه".وقال، "فيما يتعلق بالمناطق السكنية الكثيفة، حتى في المدن المهدمة في شمال غزة، أعتقد بأن البقاء فيها ليس خيارا واردا لدى الاحتلال، إذ بدأنا نرى الآن إعادة انتشار لقواته في كثير من المناطق التي دخلها ودمرها، والسبب هو ما يلحق به من خسائر، سواء في شمال غزة أو وسطها أو جنوبها"، مشددا على أن "الكيان، لن يستطيع البقاء في غزة عسكريا وميدانيا، ولا حتى سياسيا".وفي رده على سؤال حول تصريحات قادة الكيان حول طول مدة الحرب والتمسك بأهدافها المعلنة، لا سيما من رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو، أكد الرنتاوي أن لـ"نتنياهو أن يقول ما يريد، لكن خطابه بذلك الخصوص، يستهدف القاعدة اليمينية للكيان، وهو خطاب موجه للحفاظ على تماسكها، خصوصا مع تزايد الأحاديث عن خلافات بينه وبين أركان في مجلس الحرب".لذلك، ووفقا للرنتاوي، "لا ينبغي التعامل مع تصريحات نتنياهو على أنها السياسة العليا والموقف الذي لن يتزحزح عنه"، مضيفا، "أعتقد بأنه يمكن صرف تصريحاته في سوق المزايدات داخل الكيان، لكن على الساحة الدولية وفي الميدان والقطاع، لا أعتقد بأن هناك مكانا لمثل هذه التصريحات عالية السقوف".أما الخبير الإستراتيجي د. عامر السبايلة، فيرى بأن "فكرة انسحاب جيش الاحتلال من غزة غير واردة في هذه المرحلة، لأن الكيان مصمم على إطالة أمد الحرب، وأعلن منذ اليوم الأول، بأنها حرب مراحل حتى تحقيق الأهداف، فكان لا بد من استثمار عامل الوقت في عاملين، الأول: تدمير البنية التحتية لغزة، اذ أكثر من 70 % من منازل غزة استهدفت إما كليا أو جزئيا، وبالتالي لم تعد صالحة للحياة، وهذا ما أسس فعليا لوجود أزمة انسانية معمقة وخطرة، تجعل خروج قوات الاحتلال من غزة غير وارد".والثاني، بحسب السبايلة لـ"الغد"، هو أن "الكيان، يعتبر بأن الحرب الحقيقية بدأت الآن في غزة بفكرة أن عليه النزول للأرض، والمواجهة برغم علمها بأن هناك فاتورة كبيرة لذلك، لكن الاحتلال يريد استثمار الأزمة الانسانية، والدمار عبر تقطيع غزة وعزل حماس، ما يعني في النهاية، أن لا أفق ممكنا للخروج من غزة على المدى المنظور، بينما بدأ على المدى الأطول، الحديث عن شكل إدارة غزة من حيث مرحلة الأزمة الإنسانية، وكيفية التعامل معها، ومرحلة من يدير القطاع بصيغة تكنوقراط وليس بصيغة سياسية".واعتبر بأن "هذا فعليا يؤسس لما يرغب فيه الكيان، بأن الإشراف الأمني في غزة سيكون له على المدى الطويل، في وقت ينشغل فيه سكان غزة بالأزمة الإنسانية وإدارة الأمور الحياتية".ذلك كله من وجهة نظر السبايلة، "يفسر شيئا واحدا، بأنه لا توجد نية للخروج السريع للاحتلال من غزة، وحتى لو خرج، فهو أعاد رسم جغرافيتها بما يتفق مع رؤيته الأمنية بإحداث عمق أمني، حتى يستعيد سكان مستوطنات الغلاف الثقة والأمن للعودة لمنازلهم".وقلل السبايلة من أهمية ما يمكن اعتبارها أوراق ضغط على الاحتلال باتجاه إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، قائلا بشأن "الخلاف الإسرائيلي- الإسرائيلي"، إن "هناك مبالغة وتضخيما للأمر، خصوصا وأن خطاب المعارضة متشدد أكثر من نتنياهو نفسه، وهذا ما يتجلى في مواقف غانتس ولابيد".واضاف إن "الخلافات سياسية وليست بالموقف من الحرب"، لافتا في الوقت ذاته لمواقف شخصيات معارضة مثل أولمرت وباراك، واصفا إياها بـ"الشخصيات التي باتت خارج المشهد السياسي، وأنها منبوذة سياسيا في الكيان، كونها أخذت فرصتها وينظر إليها بوصفها فاشلة".والخسائر البشرية في صفوف جيش الاحتلال وكذلك أزمة الرهائن، لا تشكلان أهمية يعول عليهما في إنهاء الحرب بالنسبة للسبايلة، الذي أكد أن "حرب غزة من منظور الكيان، لم تكن تعني أنها حرب نزهة، والكل يعلم بأن لها كلفة عالية"، لافتا إلى أنها جاءت في ظرف استثنائي، وبدأت بموت 1400 من أفراده، وتهديد وجودي لكيانه، فضلا عن أن هناك تسويقا لفكرة التضحية من الجميع، وذلك بمشاركة أبناء قادة بارزين في القتال، ومقتل بعضهم، وهذا يعني أن لا أحد يمكنه المزاودة على الآخر هناك".وأضاف بشأن مسألة أسرى الكيان، أنه "يجري تضخيمها أيضا، لأنه لو كانت هذه الورقة ذات جدوى، لما تأخرت الهدنة الأولى 45 يوما، ما يعني أن الصهيوني، لا يريد أن يُبتز أو يخضع لأي نوع من أنواع الضغوطات".ولفت إلى أن "إيقاع قصة جلعاد شاليط لا يمكن إسقاطه على الواقع اليوم، والذي يشعر فيه الصهيوني بتهديد وجودي، ومعادلة أقرب إلى فكرة الهولوكوست، فنحن نتعامل مع إسرائيل جديدة، وليس التي اعتدنا عليها في مسألة الموت والخسائر".واعتبر السبايلة بهذا الصدد، أن "الموقف الدولي بدأ يتغير، لكنه يغلف نفسه بطابع إنساني يهدف لإيجاد حلول إنسانية للرؤية الصهيونية، من حيث الحديث عن عمل جسر جوي أو مساعدات إنسانية، وهذا كله لا يرقى لمطالب حقيقية وفاعلة لوقف الحرب".واعتبر أن "إيقاف الحرب يعد معادلة خطرة، فالأمر بالنسبة للكيان يبدو وكأنه لم تبدأ الحرب أو لم يخضها أصلا، وبالتالي أصبح أكثر جرأة في الحديث عن طول الحرب".من جهته، قال الخبير العسكري، العميد الركن المتقاعد أيمن الروسان، إن "الحرب مفتوحة وليس لها أفق واضح المعالم، ويبدو أن الطرفين سيقاتلان حتى الرمق الأخير بوصفها معركة مصير، وما سيحكم النهاية، هي معطيات وظروف الواقع".وأكد أن "المقاومة متنبهة لذلك، وهي التي كشفت مؤخرا عن سلاح الدفاع الجوي (متبر1/ سام 18)، ما ينبئ بأنها استعدت لحرب طويلة الأمد".وتوقع الروسان، بأن تكون نهاية الحرب "لا غالب ولا مغلوب" تبعا لنتائجها المدمرة والثقيلة على الطرفين، مضيفا إن "جيشا يتصف بتخمة عسكرية، أباد ودمر وقتل الأطفال والشيوخ والنساء، أي نصر هذا الذي وضعه في عزلة تامة، ووضع العالم الذي يدعي بأنه عالم حر في خانة الإحراج والخجل، مقابل مقاومة غير مسبوقة ببسالتها في كل حدث من أحداث الحرب، وفي ظل ظروف معقدة؟".