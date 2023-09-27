الأربعاء 27 أيلول 2023
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بعد منع تداولها.. إعادة أعمال إبراهيم نصر الله لمعرض عمان للكتاب

الروائي والشاعر الأردني إبراهيم نصر الله
الروائي والشاعر الأردني إبراهيم نصر الله
قال الروائي والشاعر الأردني إبراهيم نصر الله، إن أعماله التي منع تداولها في معرض عمان الدولي للكتاب، أعيد اليوم الأربعاء عرضها.
جاء ذلك وفق منشور لنصر الله عبر صفحته على "فيسبوك" جاء فيها: "أعلمني ناشري بإعادة النظر بقرار منع أعمالي الشعرية. الكتب اعيد عرضها في معرض الكتاب بعمّان.. كل الشكر لموقفكم صديقات وأصدقاء".اضافة اعلان
وكان الأديب نشر أمس الثلاثاء، على ذات الصفحة: "في الوقت الذي اقوم فيه بجولة اقدم فيها محاضرات في جامعتي كولومبيا وبنسلفانيا في الولايات المتحدة.. يصلني خبر قيام الرقابة بمنع مجلدات أعمالي الشعرية الثلاثة.. (دون إبداء الأسباب) التي صدرت العام الماضي وتم الاحتفاء بصدورها في حفل توقيع أقيم في عمان وتوزيعها في معرض عمان للكتاب عام ٢٠٢٢".
وأضاف :"منذ أربعة أيام أحاول البحث عن حل هادئ لهذه المسألة دون جدوى.. لذا، كان لا بد من الكتابة عن الأمر مع وجود من يسألني من القارئات والقراءة عن هذه الأعمال في المعرض".
وتابع بالقول :" لقد سبق ومنع مجلد أعمالي الشعرية مباشرة بعد أن فزت بجائزة العويس للشعر العربي عام ١٩٩٨ عن هذه الأعمال وتم التراجع عن القرار بعد احتجاجات إعلامية وثقافية".
وقال :"وفي عام ٢٠٠٦ منعت مرة أخرى! بل وتم تحويلي بسببها إلى المحكمة في سابقة هي الأولى، وبعد احتجاجات أكاديمية وثقافية وإعلامية أردنية وعربية وعالمية تم سحب القضية بقرار من المستويات العليا للدولة.. وفي كل مرة اعتقد ان الأمر سيكون آخر مرة".
وأنهى بالقول :" الأمر يثير الغضب حقا ويتناقض بصورة صارخة مع الاحتفاء بالكتب والكتاب وهو تكرار مرعب لخطيئة المنع التي لا تحتمل. والذي أعتبره مفاجئا حين يتعلق بي وبفكرة الرقابة أصلا".

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