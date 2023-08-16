بعد نتائج التوجيهي.. توقيف 14 شخصا من مرتكبي إطلاق العيارات النارية

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الأمن العام:- 2059 مركبة مخالفة وأجراءات مشددة بحق هذه المركبات وسائقيها.- لن نتهاون ومستمرون بالإجراءات الرقابية المشددة خلال الليلة ونهاية الأسبوعأعلنت مديرية الأمن العام أنها ستتخذ إجراءات مشددة بحق مركبات تم مخالفتها وضبطها مساء اليوم بعد ظهور نتائج الثانوية العامة.وقالت المديرية إنه ومن خلال رقابتها الدائمة، ومن خلال متابعة ما يردها من معلومات وبلاغات فقد تمكنت ولغاية السادسة من مساء اليوم توقيف ( 14) شخصا من مرتكبي إطلاق العيارات النارية، وضبطت (11 ) سلاحاً.وبينت أنه وبذات الفترة فإن كوادرها المرورية قامت بتحرير ( 2059) منها (651) مخالفة بسبب المسير على شكل مواكب معيقة للسير، و مخالفة ( 1342 ) مركبة عن خروج أجسام من المركبة، وعن مخالفة القيادة بصورة متهورة أو استعراضية تم مخالفة ( 66) مركبة.وأكدت مديرية الأمن العام أنها لن تتهاون في التعامل مع مطلقي النار أو مع المركبات المخالفة وسائقيها، لافتة إلى أنها مستمرة في إجراءاتها الرقابية المشددة خلال الليلة ونهاية هذا الأسبوع، كما أنها مستمرة في التحقيق بما وردها وما سيردها من بلاغات ومعلومات.