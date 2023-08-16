الأربعاء 16 آب 2023
النسخة المطبوعة

بعد نتائج التوجيهي.. توقيف 14 شخصا من مرتكبي إطلاق العيارات النارية

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأمن العام:
- 2059 مركبة مخالفة وأجراءات مشددة بحق هذه المركبات وسائقيها.
- لن نتهاون ومستمرون بالإجراءات الرقابية المشددة خلال الليلة ونهاية الأسبوعاضافة اعلان
  
أعلنت مديرية الأمن العام أنها ستتخذ إجراءات مشددة بحق مركبات تم مخالفتها وضبطها مساء اليوم بعد ظهور نتائج الثانوية العامة.
وقالت المديرية إنه ومن خلال رقابتها الدائمة، ومن خلال متابعة ما يردها من معلومات وبلاغات فقد تمكنت ولغاية السادسة من مساء اليوم توقيف ( 14) شخصا من مرتكبي إطلاق العيارات النارية، وضبطت (11 ) سلاحاً.

وبينت أنه وبذات الفترة فإن كوادرها المرورية قامت بتحرير ( 2059) منها (651) مخالفة بسبب المسير على شكل مواكب معيقة للسير، و مخالفة ( 1342 ) مركبة عن خروج أجسام من المركبة، وعن مخالفة القيادة بصورة متهورة أو استعراضية تم مخالفة ( 66) مركبة.

وأكدت مديرية الأمن العام أنها لن تتهاون في التعامل مع مطلقي النار أو مع  المركبات المخالفة وسائقيها، لافتة إلى أنها مستمرة في إجراءاتها الرقابية المشددة خلال الليلة ونهاية هذا الأسبوع، كما أنها مستمرة في التحقيق بما وردها وما سيردها من بلاغات ومعلومات.
777

متحدثون: الملك يطمئن الأردنيين أن الديمقراطية والحرية المسؤولة وحقوق الإنسان مصونة ولن تُمس منذ24 ساعة

جانب من الاجتماع التنسيقي للجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا

بيان "الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا": أهمية توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين 15 آب 2023

Untitled-1

الأمن العام: طائرات مسيرة لرصد مخالفات الثانوية 15 آب 2023

سلاح ناري - (تعبيرية)

الأمن يتوعد بتوقيف مطلق النار وصاحب المنزل أو المناسبة 15 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
F3rPpAvW8AIjsz4

نائب الملك يخرّج الفوج الثالث من طلبة جامعة الحسين التقنية

منذ 28 دقيقة
التربية : 63.4 % النسبة العامة للنجاح بامتحان الثانوية العامة 2023

التربية : 63.4 % النسبة العامة للنجاح بامتحان الثانوية العامة 2023

منذ2 ساعة
الملك يصل إلى مصر

الملك لناجحي الثانوية: أمامكم مرحلة جديدة تتطلب المزيد من المثابرة

منذ3 ساعة
سلاح ناري - (تعبيرية)

إطلاق مبادرات توعوية بعنوان "لا تقتلني بفرحك"

منذ13 ساعة
شعار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل 7 أشخاص

منذ13 ساعة
موجة-حر-9

الأرصاد: الأجواء الحارة مستمرة

منذ15 ساعة
افكار و مواقف

مزاد "الحضارة" في عصرنا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

من هي الجهة المسؤولة عن ملف البطالة؟

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

اتجاهات الطلب على المشتقات النفطية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. خطأ يتكرر

خالد خطاطبة |اليوم

هل موقف الأردن مكرر وممل؟

سميح المعايطة |اليوم

قواعد اشتباك سياسي جديدة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات | منذ2 ساعة
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات | منذ2 ساعة
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
 