بقدرة إنتاجية 7 ميغاواط.. افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في الجامعات الأردنية

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افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وبحضور رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، محطة إنتاج الطاقة الكهربائية لجامعة البلقاء التطبيقية في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي للبحوث الزراعية في حمرة الصحن بطاقة إنتاجية تبلغ 7 ميغاواط والتي تعد أكبر مشروع طاقة شمسية في الجامعات الأردنية .الوزير محافظة قال إن افتتاح مشروع محطة الطاقة الشمسية اليوم في جامعة البلقاء التطبيقية يعتبر مشروع ريادي وصديق للبيئة وسيوفر الكثير على جامعة البلقاء التطبيقية لتتمكن من القيام بمشاريع التطوير والتحديث اللازمة لتجويد العملية الأكاديمية.بدوره قدم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني الشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي على رعايته لحفل افتتاح هذا المشروع الهام للجامعة مؤكداً بأن هذا المشروع والذي يعد أكبر مشروع طاقة شمسية في الجامعات الأردنية وبدأ تنفيذه في شهر /شباط 2022 يحقق الهدف الأهم للجامعة فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاتجاه إلى المصادر المتجددة لتوليد الكهرباء في الجامعة عبر استغلال الطاقة البديلة واستعمال الطاقة النظيفة في خفض فاتورة الكهرباء الاستهلاكية الخاصة بكافة كلياتها بالجامعة بمقدار 50%.ولفت الدكتور العجلوني إلى أن تنفيذ المشروع سيتيح للجامعة استغلال هذا الوفر في النفقات وتوجيهها إلى تنفيذ عدد من المشروعات اللازمة للجامعة، بالإضافة إلى تحديث البنى التحتية والتكنولوجية في كليات الجامعة.وبين الدكتور العجلوني بأن هذا المشروع سيكون بمثابة مختبر عملي وعلمي لطلبة التخصصات الهندسية والكهربائية والطاقة المتجددة بالإضافة إلى الأبحاث العلمية بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة.واستمع الوزير محافظة والحضور إلى شرح قدمه المهندس وسام زريقات من شركة قعوار للطاقة وهي الشركة المنفذه للمشروع حول طبيعة المشروع والذي أقيم على مساحة ٨٠ دونم وقدرته الإنتاجية ٧ ميغا واط وتبلغ إنتاجيته من الطاقة الكهربائية بحدود 15 مليون كيلو واط ساعة سنويا وتم تركيب ١٧٦٠ خلية بقدره ٥٤٥واط.وقد حضر الافتتاح النائب رائد السميرات ورئيس وأعضاء مجلس محافظة البلقاء والأساتذة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومساعد رئيس الجامعة ومستشار رئيس الجامعة.