هديل غبون

تشكلت لجنة خاصة جديدة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع رؤية التحديث الاقتصادي، بحسب وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.



وأكدت بني مصطفى خلال استضافتها في منتدى الاتصال الحكومي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إصدار الاستراتيجية الجديدة قبل شهر أيلول/ سبتمبر المقبل وفق أولويات جديدة.



وأشارت إلى تطوير 14 تشريعا وإطلاق 30 خدمة إلكترونية خلال العام الماضي.



ولفتت الوزيرة إلى استحداث غرفة مراقبة مركزية لدور الرعاية والحماية.



وأكدت أن العمل جارٍ على دراسة وتحليل منصة فاقدي السند الأسري ومنصة موحدة للمساعدات النقدية والعينية.

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وقالت بني مصطفى إن نسبة التسجيل ممتازة في منصة تكامل الخاصة بالجمعيات، إذ تم تسجيل أكثر من نصف الجمعيات خلال 6 أشهر.



وأضافت: ننفذ حاليا استراتيجية إدماجية لذوي الإعاقة.



وتابعت بني مصطفى: لدينا 29 مركزا إيوائيا تخدم نحو 1800 شخص تقريبا.



وأردفت: هناك توسع بالمراكز النهارية الدامجة.

وقالت بني مصطفى: استقبلنا 161 من ضحايا الاتجار بالبشر في دار كرامة.



وفيما يتعلق بالتسول، أكدت أنه وحسب آخر الدراسات التي سيعلن عنها، لا يوجد حالات اجتماعية تستدعي التسول.



وأضافت الوزيرة: نعاني من تكرار الضبوطات للمتسولين أنفسهم في اليوم ذاته، ونعمل على توحيد إجراءات الضبط للمتسولين.