الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بني مصطفى: نحتاج لمزيد من العمل للنهوض بالمرأة الأردنية

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى - (أرشيفية)

رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، إطلاق الفوج العاشر لمدرسة المشاركة السياسية للمرأة، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، ومندوبه مديره ممثله بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأكدّت بني مصطفى أنّ مسارات التحديث الثلاثية، السياسية والاقتصادية والإدارية، التي أطلقها جلالة الملك المعظم، وكذلك التعديلات على الدستور و قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية استهدفت في جوهرها تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة حتى لا يترك أحد خلف الركب.

وقالت إنه لا يمكن تحقيق إحدى مسارات الإصلاح بمعزل عن مسارات الإصلاح الأخرى، بل بصورة متفاعلة ومتكاملة معها، فرفع المشاركة الاقتصادية من شأنه أن يعزز المشاركة في الحياة السياسية، وكذلك الإصلاح الإداري يعزز من الرفاه ومن جودة الخدمات للمواطنين.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه بدأنا نلمس آثار إيجابية لهذه الإصلاحات في المشاركة السياسية وكذلك في نسب المشاركة الاقتصادية، وفقاً للمؤشرات الصادرة في هذا المجال، ما يدّل على وجود إرادة سياسية لدى الدولة لمشاركة النساء وتمكينهن، والتي انعكست على الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وما تزال الجهود بحاجة إلى المزيد من العمل، من أجل النهوض بالمرأة، ما يتطلب تضافر جميع الجهود.

وقالت: "لا سيما ونحن على أعتاب انتخابات نيابية جديدة، لا بد أن يتم تقليل العقبات أمام مشاركة المرأة السياسية"، وأوضحت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة كانت تعي دائماً أهمية ذلك من أجل تعزيز مشاركة النساء السياسية، إذ عقدت عددا من النشاطات محورها المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

اضافة اعلان

 

وأضافت أن جهود اللجنة الوزارية توجت بإطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، إذ تسعى مدرسة المشاركة السياسية للمرأة لبناء قدرات مجموعة من النساء الأردنيات في مجال العمل السياسي والحزبي على مستوى متقدم، ما يضمن المشاركة الحقيقية ضمن جميع مراحل التشكيل والتنظيم السياسي. وتهدف إلى التركيز على التمكين الذاتي والمهارات المتقدمة وطرق النمو على المستوى المهني والشخصي خصوصا في مجال التنظيم والعمل الحزبي. بالإضافة إلى مساعدة النساء للنساء وبناء لغة جديدة للقيادة مبينة على إيجاد أرضية مشتركة رغم الاختلافات السياسية.

وبينت بني مصطفى أنه تم إنهاء تدريب 9 أفواج وبلغ عدد المشاركات 250 من بينهن 119 امرأة من مختلف الأحزاب السياسية الأردنية بنسبة (48%)، و131 من الناشطات الاجتماعيات والشبابيات بنسبة (52%)، فضلا عن مشاركة عضوات سابقات من مجلس النواب، ومشاركات من ذوات الإعاقة.

 

وأضافت أنه تم تدريب 111 مشاركة من محافظات الوسط، و79 مشاركة من محافظات الشمال، و60 مشاركة من محافظات الجنوب.

من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن قضية المرأة قضية مهمة، وقد كان لمنظومة التحديث السياسي دور أساسي في إنجاز قانوني الانتخاب والأحزاب، وذلك في التعديلات الدستورية التي نصّت على حقوق الأردنيات، مما سينعكس على نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وتطرّق إلى أهمية المدرسة السياسية في رفع وعي النساء وقدراتهن، وإلى إكسابهن المعرفة والتدريب اللازم بهذا الخصوص، وسيّما ونحن على أعتاب انتخابات مجلس النواب القادم، ولما تمثله أهمية الانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن نسبة النساء المنخرطات في الأحزاب يعكس رغبة المرأة الأردنية والأحزاب في تقدير دور المرأة في الأحزاب.

وأضاف، أنه تم إنشاء وحدة لتمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي ستتولى جميع ما يرتبط بمشاركة المرأة والمساهمة في تعزيز دورها في الحياة السياسية، وسيكون هناك منصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الانتخابي، سواء التي تتم على أرض الواقع أم على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصار إلى متابعتها ومعالجتها.

واستعرضت كل من هبة الربيحات ورائدة أبو سمرة من الخريجات السابقات في مدرسة المشاركة السياسية تجربتهن، وأشادت كل منهن بتجربتها التي أسهمت في رفع وعيها، وتعزيز قدراتها ومعرفتها، وإلى أهميتها كتجربة ريادية للمشاركات، ما سينعكس إجمالاً على السيدات وعلى المجتمع ككّل.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

بني مصطفى: استقبلنا 161 من ضحايا الاتجار بالبشر في دار كرامة

02 نيسان 2024
وزارة التنمية الإجتماعية

44 طفلا يلتحق بدور رعاية الشهر الماضي

25 آذار 2024
اقرأ أيضا
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الخارجية: نرحّب بالمخرجات التي تؤكد حيادية الأنروا ومهنيتها

منذ5 ساعة
6384948506538830470

الأردن ينفذ 7 إنزالات جديدة على شمالي قطاع غزة

منذ6 ساعة
عطلة للمسيحيين

عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشَّعانين وعيد الفصح المجيد

منذ6 ساعة
مطلوب الرويشد

ثالث مطلوبي الرويشد يسلم نفسه للأمن

منذ7 ساعة
ضبط اعتداءات على المياه في منطقة سويمة/ الشونة الجنوبية

ضبط وردم 18 بئرا مخالفة في منطقة البحر الميت

منذ8 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يدين تشكيل الاحتلال مقابر جماعية في خان يونس

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات |22 نيسان 2024
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
1713622665141576300

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟

ترجمات |20 نيسان 2024
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |19 نيسان 2024
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - أطفال غزة

أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات
 
 