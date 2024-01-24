بوادر أزمة مياه غير مسبوقة.. ما الحلول؟

إيمان الفارس

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في ظل تجدّد المؤشرات عالميا بارتفاع حدة مهددات العيش تحت سقف إجهاد مائي شديد بحلول العام 2050، في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أبرزها الأردن، تسعى إجراءات حكومية لمواجهة مخاوف تلك المؤشرات وصولا إلى تعزيز الأمن المائي.وفي حين حذر تقرير صدر مؤخرا عن الموقع الدولي "ميدل إيست آي"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، من مخاطر مواجهة العالم أزمة مياه "لا مثيل لها" حسبما أظهر تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، أن الأردن يمضي بمواجهة تحدياته المائية وفق خطة إستراتيجية محددة الأولويات، وأهداف واضحة وفق رؤية تحديث القطاع.وقال أبو السعود، في تصريحات لـ"الغد"، إن تحديات القطاع المائي في المملكة، تتجسد في ارتفاع العجز إلى نحو 400 مليون متر مكعب، وتراجع المصادر المائية الشحيحة أصلا، حيث يبلغ إجمالي المياه المتوفرة من جميع المصادر 1.115 مليار متر مكعب، تتوزع كالتالي: نحو 510 ملايين م3 للاستخدامات البلدية، و570 مليون م3 للاستخدامات الزراعية والحيوانية، وحوالي 35 مليونا للاستخدامات الصناعية.وأضاف أن من بين تلك التحديات؛ ازدياد عدد السكان البالغ حاليا 11.3 مليون نسمة تقريبا، وتوسع الزراعة المروية وتقلص الزراعات البعلية في المرتفعات إلى 2.8 مليون دونم بعلي ومروي، المروي 1 مليون دونم، والبعلي 1.8 مليون دونم، والتي تستهلك نحو 580 مليون م3 من مصادر جوفية وسطحية ومعالجة.وتضاف إلى جملة تلك التحديات؛ الزراعة المروية التي تستخدم 65 % مياه نقية في الأراضي المرتفعة، وبينما تستهلك الزراعة في الأغوار نصف كميات الري وتنتج ضعف الكمية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات السياحية والصناعية.أما عن الهجرات وموجات اللجوء، فبين أبو السعود أنها أدت إلى ارتفاع الطلب على المياه بنسبة 30 %، وتراجع حصة الفرد إلى 61 مترا مكعبا سنويا.وفيما قال التقرير الذي تمحور عنوانه حول "ستعيش منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها في ظل إجهاد مائي شديد بحلول العام 2050"، إن العالم يواجه أزمة مياه لا مثيل لها، وسط تصنيف الأردن من بين الدول الـ30 الأولى التي تعاني من ارتفاع في مستوى الإجهاد المائي، نبه وزير المياه من تأثيرات التغيرات المناخية، وتراجع وتذبذب الهطولات المطرية، وازدياد معدلات التبخر على الوضع المائي في المملكة.وفي هذا السياق، أشار أبو السعود إلى قيام وزارته بخطة حلول متكاملة بهدف مواجهة تلك التحديات، وتتمثل بداية في أولوية المضي في مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، الذي يفترض أن يزود المملكة بنحو 300 مليون م3 سنويا، فضلا عن السير في خطة خفض الفاقد بنسبة 2 % سنويا، توازيا وتنفيذ مشاريع رفع كفاءة الطاقة بقيمة 20.518 مليون دينار.وفي تفاصيل خطة "المياه" لمواجهة المخاوف والتحديات المائية، أوضح وزير المياه أنها تشمل حفر وتأهيل آبار جديدة، واستئجار آبار وربطها على الخطوط الناقلة، وزيادة طاقة مشروع مياه الديسي إلى 115 مليون م3 العام الحالي، وسترفع مجددا إلى 120 مليونا العام المقبل، بالإضافة إلى المضي في مشاريع مياه وصرف صحي، قيد التنفيذ والإحالة والدراسات.ومن ضمن تلك المشاريع؛ 136 مشروع مياه بقيمة نحو 135 مليون دينار، ومشاريع صرف صحي لخدمة مناطق جديدة هي 61 مشروعا بقيمة حوالي 460 مليون دولار، فضلا عن 21 مشروع دعم فني، و24 مشروع وحدة PMU بقيمة 600 مليون دينار، و5 مشاريع تركيب عدادات جديدة، و2 مشروع نظام سكادا، و5 مشاريع IT لتحسين خدمات قطاع المياه، والتوسع بمعالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من 200 مليون م3 سنويا (150 ألف دونم من الأعلاف والأشجار).وبخصوص تعزيز التخزين المائي في السدود، أشار الوزير إلى تدشين وتشغيل سدين جديدين، وهما سدا فيدان بسعة 4 ملايين متر مكعب، وابن حماد بسعة 4.5 مليون، موضحا أن لدينا "16 سد بطاقة 288 مليون متر مكعب"، بالإضافة إلى بناء 410 حفائر وسدود ترابية بطاقة 122 مليون م3.وعودة لتفاصيل التقرير، توقع أن يزيد الطلب العالمي على المياه بنسبة 20 % – 25 % بحلول العام 2050، في حين يتوقع أن يرتفع عدد مستجمعات المياه التي تواجه تقلبات كبيرة من عام إلى آخر، أو إمدادات المياه التي لا يمكن التنبؤ بها، بنسبة 19 %.وهذا يعني أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيعيش 100 % من السكان في ظل إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول العام 2050، وفق التقرير.وأوصى معهد الموارد العالمية بأهمية تحسين إدارة المياه والحد من الإجهاد المائي، مشيرا لإمكانية تعزيز سياسات إدارة المياه لدى الدول، وتشجيع الحفاظ على المياه في الزراعة، وتنفيذ استراتيجيات شاملة للموارد المائية، وتعزيز البنية التحتية للمياه باستخدام أساليب صديقة للبيئة وبنية تحتية خضراء.