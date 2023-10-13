الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بوتين: حصار غزة غير مقبول ويشبه حصار النازيين للينينغراد

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الرئيس الروسي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حصار غزة غير مقبول.

وشبه بوتين الحصار على القطاع بحصار النازيين الذي فرض على لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية.اضافة اعلان

وأضاف أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وقد وعدوه بذلك.
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