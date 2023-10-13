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الجمعة 13 تشرين الأول 2023
5:16 م
بوتين: حصار غزة غير مقبول ويشبه حصار النازيين للينينغراد
الرئيس الروسي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حصار غزة غير مقبول.
وشبه بوتين الحصار على القطاع بحصار النازيين الذي فرض على لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية.
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وأضاف أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وقد وعدوه بذلك.
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