الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بولاد رئيسًا لـ"القرار النيابية"

كتلة القرار النيابية تعقد اجتماعا لبحث آلية عملها
كتلة القرار النيابية تعقد اجتماعا لبحث آلية عملها
عقدت كتلة القرار النيابية، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، تم خلاله اختيار النائب ميرزا بولاد رئيسًا لها، والنائب سليمان القلاب نائبًا للرئيس.

وقررت الكتلة، خلال الاجتماع، الذي بحثت فيه آلية عملها، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم "القرار النيابية"، اختيار المُقرر والناطق الإعلامي للكتلة في اجتماع آخر يُحدد لاحقًا.اضافة اعلان

يُشار إلى أن "القرار النيابية" تضم 28 نائبًا.

من جهة أخرى، أكد بولاد وقوف الكتلة خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان السافر على قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وثمن رئيس وأعضاء "القرار النيابية"، جهود جلالة الملك بجولته الأوروبية التي يقوم بها لحصد موقف واضح وصريح دوليًا، لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار واستهداف المدنيين العزل ورفع الظلم والحصار الواقع على أهل قطاع غزة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اجتماع لجنة الرد على العرش في مجلس النواب

المجالي رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وعكور مقررا

16 تشرين الأول 2023
رئيس ملس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: مجلس النواب حريص على تقديم الدعم والتسهيلات لوسائل الإعلام

12 تشرين الأول 2023
الصفدي يستقبل فتوح في مكتبه بدار مجلس النواب

الصفدي: على المجتمع الدولي التقاط الرسائل التحذيرية التي أطلقها الملك

10 تشرين الأول 2023
أرشيفية

بخطبة العرش.. الملك يفتتح "عادية الأمة" الأخيرة الأربعاء

08 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
اللجنة العليا للإعمار في فلسطين تعقد اجتماعا لبحث تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

المصري: العدوان ضد المقاومة ليس من الاحتلال فقط بل هو تجمع الدول الاستعمارية السابقة

منذ 27 دقيقة
يستضيف جلالة الملك عبدالله الثاني قمة رباعية في عمان غدا

الملك يستضيف قمة رباعية في عمان غدا تضم بايدن والسيسي وعباس

منذ2 ساعة
الملك في تصريحات مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتس عقب لقائهما في برلين

الملك: لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر وهذا خط أحمر

منذ3 ساعة
شعار مجلس النواب

مجلس النواب: نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين ونقف خلف الملك

منذ4 ساعة
زيت الزيتون

حماية المستهلك تحذر من إعلانات تروّج لزيت زيتون مغشوش

منذ5 ساعة
جلالة الملك عبد الله الثاني خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في المستشارية الألمانية في برلين. (رويترز)

الملك: المنطقة على شفا السقوط في الهاوية وخطر حقيقي لتوسع الحرب

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريوهات إسرائيلية لما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

"داعب الكلب"

موفق ملكاوي |اليوم

نكبة جديدة.. يقابلها الثبات في الأرض

محمود الخطاطبة |اليوم

الهولوكوست الصهيوني الإسرائيلي الأميركي في غزة والتوراة Israeli Zionazit Holocaust in Gaza

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

تداعيات اقتصادية خطيرة

سلامة الدرعاوي |اليوم

مفاجأة ساعة الصفر

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

ترجمات | منذ18 ساعة
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات | منذ18 ساعة
الاتحاد السوفييتي

العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

ترجمات | منذ18 ساعة
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 