بولاد رئيسًا لـ"القرار النيابية"

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عقدت كتلة القرار النيابية، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، تم خلاله اختيار النائب ميرزا بولاد رئيسًا لها، والنائب سليمان القلاب نائبًا للرئيس.وقررت الكتلة، خلال الاجتماع، الذي بحثت فيه آلية عملها، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم "القرار النيابية"، اختيار المُقرر والناطق الإعلامي للكتلة في اجتماع آخر يُحدد لاحقًا.يُشار إلى أن "القرار النيابية" تضم 28 نائبًا.من جهة أخرى، أكد بولاد وقوف الكتلة خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان السافر على قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.وثمن رئيس وأعضاء "القرار النيابية"، جهود جلالة الملك بجولته الأوروبية التي يقوم بها لحصد موقف واضح وصريح دوليًا، لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار واستهداف المدنيين العزل ورفع الظلم والحصار الواقع على أهل قطاع غزة.