بيان مشترك عن الوضع الإنساني في غزة

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أصدرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومجموعة من المنظمات الدولية بيانا مشتركا عن الوضع الإنساني في غزة، وتاليا نصه:إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، وهو من أسوأ الأوضاع التي شهدناها وعلى الأرجح أنه سيزداد سوءا في ظل استمرار الأعمال العدائية الدائرة، والغالبية العظمى من السكان المدنيين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والحماية.يقدر أن عدد النازحين داخل القطاع قد تجاوز 1.8 مليون شخص، بنسبة تقارب 80% من سكان غزة. لجأ الغالبية العظمى من النازحين إلى مرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شديدة الاكتظاظ المنتشرة في القطاع، مع تدن شديد في القدرة على الوصول إلى المرافق الصحية. كما يعاني جميع سكان القطاع، والبالغ عددهم 2.3 مليون شخص، من نقص في الغذاء والماء النظيف، ويواجهون سوء التغذية.نظرا لحجم الدمار في البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المرافق الصحية، والمياه، والصرف الصحي، فهناك احتمالية كبيرة لتفشي الأمراض. كما أن توقف إجراءات توفير المطاعيم ونقص أدوية علاج الأمراض السارية يزيدان من خطورة تسارع تفشي الأمراض المعدية.شاركنا نحن الموقعون أدناه في الاجتماع غير الرسمي لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة المنبثق عن مبادرة "اجتماعات العقبة"، في عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، في 30 تشرين الثاني 2023، وخضنا نقاشات صريحة حول الفجوات والتحديات التي تواجهها الاستجابة الحالية، وتباحثنا حول الآليات والأنظمة والمحددات التي تعيق الجهود الإغاثية.إن مبادئ الحياد وعدم الانحياز تأتي في جوهر عملنا كجهات فاعلة في المجال الإنساني، وإن هدفنا الأساسي هو التخفيف من المعاناة الإنسانية. ورغم أن جميع المنظمات والوكالات الإنسانية المعنية لم تدخر جهدا في الاستجابة، إلا أن حجم المساعدات الحالية يشكل جزءا بسيطا جدا من الحاجات المتزايدة.ونحن ندعو، قبل أي شيء إلى وقف العمليات العدائية لتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية. وإلى أن يتحقق ذلك، لا بد من توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بشكل كبير والعمل على استمرارها دون انقطاع.تتضمن أولوياتنا ما يلي:• تكثيف جهود الإغاثة كافة عبر ممرات إضافية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، وتسهيل إجراءات التفتيش وإصدار الموافقات. هذه نقطة جوهرية، لأن معبر رفح ليس مجهزا لاستيعاب هذا المستوى من الحركة.• الاستمرار في إعطاء الأولوية للتوفير الآمن وغير المنقطع وغير المشروط للمياه والغذاء، بما في ذلك الأطعمة الطازجة، والمأوى.• تسريع فحص ونقل من يعانون من إصابات حرجة، خاصة الأطفال، إلى مرافق طبية خارج قطاع غزة.• زيادة وتيرة إيصال المساعدات وتزويد الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات، ليشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مستلزمات علاج الجروح، والتخدير، والمضادات الحيوية.• التوسع في تزويد الوقود داخل غزة كمتطلب أساسي للإغاثة الإنسانية في جميع المجالات ذات الأولوية تقريبا.• تلبية احتياجات المياه والنظافة في غزة عبر إعادة تأهيل البنى التحتية القائمة، بالإضافة إلى توفير وحدات دورات مياه واستحمام في الملاجئ المكتظة، إضافة إلى وحدات صغيرة لتنقية المياه، وضاغطات للنفايات الصلبة.• رفع القدرة الاستيعابية للخدمات الصحية وغرف العمليات الطبية في غزة عبر استحداث مستشفيات ميدانية جديدة وإعادة تأهيل مباني القطاع الصحي الموجودة إن أمكن.• تلبية الاحتياجات الخاصة بالمرأة، مثل رعاية الأمومة، وحماية حقوق الأطفال، ومن ضمن ذلك حقهم في التعليم، والحماية، والتغذية، والصحة.• في ظل انخفاض درجات الحرارة، إعطاء الأولوية لتوفير الملابس الدافئة والبطانيات وغيرها للوقاية من البرودة.• تسهيل التدوير بين الطواقم الطبية والإغاثية من وإلى غزة.• توفير شبكات اتصالات فعالة لتمكين الطواقم الإنسانية والإغاثية من التواصل مع بعضهم البعض لتنسيق جهود الاستجابة الإنسانية.كانت غزة تواجه تحديات إنسانية هائلة حتى قبل التصعيد الأخير، وسوء الأوضاع في القطاع وصل الآن إلى مستويات غير مسبوقة. إن هذه الأولويات المقترحة عملية وقابلة للتطبيق، ومن شأنها أن تخفف من معاناة 2.3 مليون مدني. ليس هناك سبب يحول دون تطبيق هذه الأولويات. علينا أن نوفر المساعدات الإنسانية الحيوية لسكان غزة وأن نقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها، ضمن المستوى المطلوب.منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)منظمة أنيراجمعية الهلال الأحمر الأردنيجمعية إغاثة أطفال فلسطينمكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعاتمنظمة كير العالميةمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةجمعية الهلال الأحمر الفلسطينيمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيةأطباء بلا حدودجمعية الهلال الأحمر الكويتيقطر الخيريةوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)الهلال الأحمر المصريجمعية العون الطبي للفلسطينيينمؤسسة "Reel"هيئة الأمم المتحدة للمرأةهانديكاب انترناشونالميرسي كورمؤسسة إنقاذ الطفلبرنامج الأغذية العالميلجنة الإنقاذ الدوليةالمجلس النرويجي للاجئينمنظمة الصحة العالميةالهيئة الخيرية الأردنية الهاشميةأوكسفامالهلال الأحمر التركي