بيان من الأوقاف بشأن "إمام مسجد" مدان بالترويج للمخدرات

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أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية احترامها وتقديرها للدور الذي يقوم به كافة الأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات والمؤذنين، المعبر عن رسالة الوزارة ورؤيتها القائمة على الدعوة الإسلامية وتعزيز منظومة القيم والأخلاق الإسلامية وتلمس واقع المجتمع ونشر الفضيلة في المجتمع ومساعدة مؤسسات وأجهزة الدولة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وانواعها.وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن الأردن يتصدى لمكافحة آفة المخدرات بكل قوة وعزيمة، ما يتطلب من الوزارة القيام بواجبها ومسؤولياته الدينية والوطنية جنبا الى جنب مع قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية لتوعية المواطن وإشراكه في التصدي لتجار ومروجي المخدرات.ونوهت الوزارة الى أن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول احد الأئمة وما صدر بحقه هو أمر قديم يتعلق بأحد الموظفين غير الرسميين وتم إنهاء عمله من الوزارة قبل اكثر من عام، داعية الأهالي إلى ممارسة دورهم الأسري والوطني في توعية الأبناء وحمايتهم من تجار ومروجي المخدرات.