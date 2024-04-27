تأجيل انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين

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وتتنافس على مقاعد الهيئة الإدارية لمدة عامين كتلتان؛ هما: التيار القومي الذي يضم الدكتور محمد ناجي عمايرة/ رئيسًا، وكلا من أحمد ذيبان وإسلام علقم والدكتور أمجد الزعبي وحسين نشوان وخالد حباشنة ودلال سعد الدين العلمي وسماح الشيخ يوسف ومحمد النبالي ونضال البزم والدكتور هشام قواسمة.وتضم القائمة الثانية والتي تحمل اسم "غزة الصمود والمقاومة"/ تحالف القدس والثقافي الديمقراطي: موفق محادين/ رئيسا ورياض ياسين/ نائبا وعضوية (جميل أبو صبيح وسامر المعاني وسامية عطعوط وعلاء أبو عواد وغازي انعيم ومحمد سلام جميعان ومخلد بركات ومهدي نصير ونزار سرطاوي).كما يدخل تيسير نظمي والدكتور علي الشوابكة كمرشحين مستقلين.وبلغ عدد الأعضاء المسددين والذين يحق لهم التصويت 334 عضوا.وتحتفل رابطة الكتاب الأردنيين يوم الاثنين المقبل باليوبيل الذهبي لتأسيسها قبل 50 عاما.