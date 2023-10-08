الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تأجيل مؤتمر المنظمة العربية لمكافحة الفساد إلى إشعار آخر

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المنظمة العربية لمكافحة الفساد
أجلت المنظمة العربية لمكافحة الفساد انعقاد مؤتمرها السنوي، والذي كان سيعقد يومي 11-12 من شهر تشرين الأول الحالي في فندق الشيراتون –عمّان، إلى موعد لاحق يعلن عنه في حينه.اضافة اعلان
وبينت المنظمة في بيان صحافي صدر مساء اليوم الأحد، إن التأجيل يأتي استجابة "للظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين المحتلة، ومع تقدير المنظمة العربية لمكافحة الفساد للبطولات الرائعة التي يسجلها أبطال المقاومة في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية بدماء الشهداء دفاعًا عن فلسطين وعن الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وكانت المنظمة تنوي عقد مؤتمرها في عمان، وبمشاركة أردنية وعربية واسعة، تحت عنوان: "إصلاح نظم التعليم ومناهجه في الأقطار العربية: تعزيز ثقافة النزاهة ورفض الفساد مسؤولية وطنية".
وتاليا بيان المنظمة العربية لمكافحة الفساد: 

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن المنظمة العربية لمكافحة الفساد نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين المحتلة، ومع تقدير المنظمة العربية لمكافحة الفساد للبطولات الرائعة التي يسجلها أبطال المقاومة في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية بدماء الشهداء دفاعًا عن فلسطين وعن الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية، فإن المنظمة العربية لمكافحة الفساد تعلن تأجيل انعقاد ندوتها السنوية التي كانت ستعقد يومي 11-12 من شهر تشرين الأول الحالي في فندق الشيراتون –عمّان إلى موعد لاحق سيعلن عنه في حينه، كما تعلن عن إلغاء حفل الاستقبال المقرر إقامته يوم الثلاثاء بتاريخ العاشر من الشهر نفسه.
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