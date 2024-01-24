تبرعات "الإخوان" إلى غزة.. الحقيقة الضائعة في ذيول التاريخ

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لم تكن المرة الأولى التي يثار فيها سؤال: هل خالف حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، القانون، بعد كشف الهيئة الخيرية الهاشمية، عدم توريده للتبرعات الخيرية التي جمعها لقطاع غزة إلى الهيئة.وتذكر حالة الجدل التي تعصف بما يسمى بـ"تبرعات الإخوان لغزة"، وما صاحبها من تساؤلات حول مصير ما جمعه الحزب من تبرعات لإغاثة الأهل في غزة، بملف المخالفات التي لاحقت الإخوان بموجب القانون منذ العام 2005، والتي أدت بالتالي لصدور قرار محكمة التمييز 2020، بحلّ جماعة "الإخوان المسلمين" جراء "عدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، فاعتبرت المحكمة أن الجماعة فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.وبرغم قرار القضاء بحل الجماعة، لكن حزب "جبهة العمل الإسلامي"، و"جمعية الإخوان"، وجمعيات أخرى تحمل يافطة التنظيم، ظلت تحاول ممارسة أنشطتها، ومنها السياسية. ونتيجة لذلك، تشكلت لجان حكومية لتتبع الأثر المالي لأملاك الجماعة وأعضاء في الحزب.وتبين حينها، أن أموالا وأراضي ومحالا، كانت مملوكة للجماعة والحزب، نقلت إلى أسماء شخصيات إخوانية "ثقة"، تعمل الجهات الرسمية على تتبع انتقالها من وريث لآخر، للتأكد من عودتها إلى الجمعية (جمعية الإخوان المسلمين الجديدة التي أسست في العام 2016) في سياقات قانونية.وقالت مصادر لـ"الغد"، إن "اللجنة الرسمية والتي شكلت في إحدى الوزارات الخدمية قبل نحو عامين، والمكلفة بتتبع الأموال والأراضي والمحال التجارية، تم استغلالها ونقلها إلى شخصيات إخوانية، حيث تعمل جهات قانونية على إعادتها إلى أوضاعها القانونية".استعراض السياقات التاريخية والقانونية السابقة، يساعد– بحسب مراقبين- في فهم ما يثار من جدل حول "تبرعات الإخوان لغزة"، وما نسب إلى مصدر رسمي مصرح له في الهيئة الخيرية الهاشمية، والتي كشفها مدير عام الهيئة الاسبوع الماضي، والذي أكد أن الحزب لم يورد أي مبالغ أو شحنات إلى الهيئة، برغم فتحه جميع مراكز الحزب بالمحافظات وجمعيات يتعامل معها لجمع التبرعات لأهالي غزة، لتطفو على السطح مجددا تساؤلات حول مصير أموال الإخوان؟ ومن يملكها؟ ومن يمثلها قانونيا في المشاريع التي ينفذها الحزب، ومنها عملية التبرعات؟ لتبقى بلا أجوبة، تترنح بين اتهام ونفي للاتهام.وفي هذ السياق، لا بد من التأكيد على مفارقات عدة، أولها هل حصل الحزب على موافقات رسمية من وزارة التنمية الاجتماعية لجمع التبرعات وفقا لنظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957؟ فالمادة 5 من النظام، تشترط لمنح الترخيص بجمع التبرعات التي تنفق في الوجوه الخيرية خارج المملكة، أن "تقوم بجمع التبرعات هيئة مسجلة بالوزارة أو لجنة مؤقتة، تعتمد الوزارة لائحة نظامها الأساسي، وأن تقدم ما يثبت بأن التبرعات التي تجمعها ستنفق في وجوه خيرية بالخارج، وان تحصل على ترخيص من وزارة المالية بإخراج التبرعات التي تجمع نقدية كانت أو عينية إلى الخارج".فيما تؤكد المادة 6 من النظام، على أن "القواعد المشار إليها في المادة 5، تسري ولو كانت الهيئة التي تقوم بجمع التبرعات لإنفاقها في الوجوه الخيرية، ذات صبغة سياسية، على أن يؤخذ رأي الوزارات ذات الشأن في هذه الحالة".وفي هذا الصدد، تؤكد المعلومات الرسمية، أن الحزب أو أيا من الجهات ذات العلاقة به، لم تتقدم بأي طلبات رسمية لوزارتي التنمية الاجتماعية أو المالية، للبدء بجمع التبرعات أو الحصول عليها ابتداء.كما كشفت المعلومات، أن الحزب الذي يجوز له جمع التبرعات وفق شروط قانون الأحزاب، قد نفذ عمليات جمع تبرعات نقدية وعينية دون الرجوع الى تلك المؤسسات (الوزارات لأخذ الموافقات، أو أن يجري ضبط الحصيلة، وفقا لنظام جمع التبرعات أو حتى إيداعها للهيئة الخيرية الهاشمية، حتى لو كانت جمعيات قريبة منه، أو أشخاص هم من قدموها للهيئة، ما يؤكد صوابية ما أعلنت عنه الهيئة.واستنادا لقانون الأحزاب وفق المادة 25 منه الفقرة (و) والتي تنص (على الحزب الامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية من أمواله، إلى أي جهة بمن في ذلك أعضاؤه).كما نص قانون الأحزاب، على أن "للحزب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين، على ان تكون معروفة ومعلنة، ويحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية، من أي دولة أو جهة خارجية أو أي مصدر مجهول"، وبالتالي، سيظل السؤال منطقيا، وهو: أين ذهبت أموال التبرعات إلى أهلنا في غزة التي جمعها حزب جبهة العمل الإسلامي؟!.وبالعودة إلى نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية، فإنه ينص على أنه "لا يجوز استغلال الأموال التي تجمع، إلا في الغرض الذي جمعت من أجله، على أن توافق الوزارة على أي تغيير في هذه الأغراض، وكل تعديل في الترخيص من حيث الموعد أو المكان أو سبل الجمع، يجب أن يعتمد أولا من مجلس إدارة الهيئة، ثم تؤخذ موافقة الوزارة عليه".في المحصلة، فإن الأموال التي يجمعها الحزب لم يعد مسكوتا عنها كما في السابق، إذ لا بد من معرفة ماذا جمع الحزب، وعن طريق من، ولماذا لم يقدم كشوفاته التي تم الجمع وفقها، وأين تم التصرف بهذا الاموال للمتبرعين الأردنيين الذين وجهوها للأهل في غزة؟كل ما سبق، يثير الشك في أن الحزب ومن قبله جماعة الإخوان المنحلة، لم يعبأوا بالقانون أو الحصول على تراخيص او موافقات، سواء لتقديم الأعمال الخيرية أو لتنفيذ أي مشاريع في حدود القانون.