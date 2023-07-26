الأربعاء 26 تموز 2023
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تجاوز الإشارة حمراء يتسبب بإصابة 3 أشخاص في عمان

رقيب سير
رقيب سير
قال مندوبو الإدارات المرورية إن طرق المملكة تشهد حركة نشطة، بالتزامن مع الانتشار المبكر والمكثف لنشامى الإدارات المرورية بهدف رفع العوائق أولاً بأول وتسهيل حركة السير، مبينين بأن كافة طرق المملكة سالكة دون أي عوائق تذكراضافة اعلان
وأشار مندوب إدارة السير خلال استعراضه التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، إلى أنه تم  التعامل خلال ساعات صباح اليوم مع عدد من التعطلات، دون إعاقة للحركة المرورية، حيث كان أبرزها تعطل حافلة عند جسر ياجوز ومركبة ما بعد مستشفى الاستقلال.
وأضاف أن عدم اخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة وقطع الإشارة الضوئية حمراء أبرز مسببات الحوادث المرورية التي تم التعامل معها خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتابع بأن تجاوز الإشارة الضوئية حمراء من قبل مركبة تسبب بصدم مركبة أخرى بمنطقة الحسين أمس، ونتج عنه 3 إصابات، مشددا على ضرورة الابتعاد عن مثل هذه المخالفات الخطرة والتي تعرض الجميع لخطر محقق.
ولفت مندوب إدارة السير عبر إذاعة الأمن العام بأن ارتكاب مخالفة عدم أخذ الاحتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة تسبب بحادثين متتاليين بنفس المكان بمنطقة ياجوز الأول دهس وصدم مركبتين متوقفتبن بجانب الطريق تبعه حادث صدم لمركبتين بنفس المكان نتج عن الحادثين 7 إصابات.
وتابع حديثه عبر إذاعة الأمن العام بأنه جرى التعامل يوم أمس ايضا مع حالة وفاة إثر حادث صدم على طريق الموقر بسبب عدم أخذ الاحتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة.
من جانبه، قال مندوب الدوريات الخارجية إن تدهور مركبة على طريق المفرق الزرقاء نتج عنه وفاة وإصابتين، من أبرز ما تم التعامل معه خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد عبر إذاعة الأمن العام على أن نشامى الدوريات منتشرين بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لرصد وضبط المخالفات الخطرة والتي كان أبرزها استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وسوق المركبة برخص لا تخولهم القيادة وعدم التزام مركبات الشحن بالمسارب بالإضافة لضبط مركبات تسير بسرعات عالية ومن ابرزها المسير بسرعة 162 كلم/ساعة على طريق المطار وأخرى بسرعة 179كلم/ساعة على طريق شويعر منوها ان تجاوز السرعات المقررة سلوك خاطئ يؤدي الى حوادث سير نتائجها وخيمة.
وتابع حديثه خلال استعراضه التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام بأنه جرى تقديم عدد من المساعدات الإنسانية، خلال الـ24 ساعة الماضية كتعطل مركبة على الطريق الصحراوي وإعاقتها لمسرب من الطريق  ، داعين الجميع بعدم التردد بالتوجه لأقرب محطة أمنية لطلب المساعدة أو الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.
وختم حديثه بتجديد مديرية الأمن العام تأكيدها على ضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.
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