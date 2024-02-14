تجديد مذكرة التفاهم بين "صندوق الملك عبدالله" ومؤسسة ولي العهد

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وقع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومؤسسة ولي العهد اليوم على تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بينهما والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم من خلال إطار عمل مشترك لمأسسة عملية التواصل والتنسيق بينهما.ووقع المذكرة التي سيتخللها إطلاق مبادرة هادفة إلى التواصل المجتمعي بشكل مشترك للتعريف ببرامج ومشاريع المؤسستين لخدمة الفئات الشبابية المستهدفة، عن الصندوق مديره مازن طبلت وعن المؤسسة المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو.وأكد مدير الصندوق طبلت أهمية مواصلة التعاون مع مؤسسة ولي العهد للبناء على ما تم انجازه خلال الفترة الماضية ، خصوصا في مجال تعزيز روح المواطنة الفاعلة لدى الشباب الاردني وتفعيل دورهم في الحياة العامة، مبيناً أن المؤسسة تعتبر شريك حقيقي لنا في احتضان الطاقات الشبابية وتهيئة الظروف لتمكينهم واستثمار أفكارهم ودمجهم في المجتمع بإعتبارهم روافع للتنمية بكافة أشكالها، فضلا عن توفير قنوات الاتصال مع الشباب لخلق روح المبادرة لديهم.من جهتها ، عبرت منكو عن سعادتها باستمرار أعمال هذه الشراكة وقالت "شراكة العمل مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من الشراكات الهامّة لنا في مؤسسة ولي العهد، ونهدف من خلالها إلى تحقيق التكامليّة في العمل مع المؤسسات الوطنيّة، بهدف تعميق الأثر التنموي على الشباب والشابات في كافّة المحافظات".وأضافت منكو "سيتم التنسيق للعمل المشترك من خلال مكاتب مؤسسة ولي العهد المنتشرة في كافّة المحافظات لضمان شمول أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات واستفادتهم من البرامج والمشاريع المقدمة من الجهتين، بشكل يمكننا جميعاً من تحقيق الأهداف التنموية والوطنية الرامية لتمكين الشباب وتعزيز أدوارهم القيادية، والاجتماعية والاقتصادية".وحسب المذكرة سيتم التنسيق والتشبيك مع فريق مكاتب مؤسسة ولي العهد ومنسقي مقرات هيئة شباب "كلنا الأردن" في كافة المحافظات، والتعاون في مجال ترشيح شباب وشابات للاستفادة من عدد من البرامج التي تنفذ من قبلهما مثل برنامج "خطى الحسين" ومبادرة "مصنع الأفكار" التابعين لمؤسسة ولي العهد، ومشروعي التعلم من خلال السفر ودعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات التابعين لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.كما ونصّت المذكرة على تعزيز الاستفادة من الخدمات التي يوفرها مختبر الألعاب المتنقل الخاص بالصندوق لتعريف الشباب بصناعة الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى عرض الفرص التطوعية والتدريبية لهيئة شباب "كلنا الأردن" على المنصة الوطنية للتطوع ومشاركة الشباب "نحنُ"، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والإعلان عن الفرص النوعية التي توفرها المؤسستين على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لهما، واستضافة متدربين من مشروع "درب" ضمن مرحلة التدريب العملي في مكاتب مؤسسة ولي العهد المتواجدة في جميع محافظات المملكة.