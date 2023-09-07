تحويلة مرورية على طريق عمان - الزرقاء

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، تحويل حركة السير بشكل مؤقت اعتبارا من منتصف ليلة اليوم الخميس، ولغاية ظهر يوم غد الجمعة، على جزء من طريق عمان - الزرقاء (أتوستراد)؛ لغايات تركيب جسر مشاة على مدخل نفق الزيتونة ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان - الزرقاء (الحزمة الرابعة).وبحسب بيان للوزارة، سيتم تحويل السير للقادمين من عمان باتجاه الزرقاء يميناً إلى مثلث وادي العش، ثم يساراً (تحويلة رقم 1) باتجاه طريق جابر، ويساراً باتجاه وادي الحجر.وأضافت الوزارة: تحويل السير للقادمين من الزرقاء باتجاه عمان إلى يمين نفق الزيتونة باتجاه إشارة مستشفى الزيتونة، ثم يمين الإشارة إلى طريق وادي الحجر، مع الأخذ بعين الاعتبار فتح الطريق لمراجعي مستشفى الزيتونة.وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة باللوحات الإرشادية وعناصر السلامة العامة كافة، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية والالتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات مرتبات شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان. (بترا)