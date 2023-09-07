الخميس 07 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

تحويلة مرورية على طريق عمان - الزرقاء

تحويلة مرورية - (تعبيرية)
تحويلة مرورية - (تعبيرية)
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، تحويل حركة السير بشكل مؤقت اعتبارا من منتصف ليلة اليوم الخميس، ولغاية ظهر يوم غد الجمعة، على جزء من طريق عمان - الزرقاء (أتوستراد)؛ لغايات تركيب جسر مشاة على مدخل نفق الزيتونة ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان - الزرقاء (الحزمة الرابعة).اضافة اعلان

وبحسب بيان للوزارة، سيتم تحويل السير للقادمين من عمان باتجاه الزرقاء يميناً إلى مثلث وادي العش، ثم يساراً (تحويلة رقم 1) باتجاه طريق جابر، ويساراً باتجاه وادي الحجر.

وأضافت الوزارة: تحويل السير للقادمين من الزرقاء باتجاه عمان إلى يمين نفق الزيتونة باتجاه إشارة مستشفى الزيتونة، ثم يمين الإشارة إلى طريق وادي الحجر، مع الأخذ بعين الاعتبار فتح الطريق لمراجعي مستشفى الزيتونة.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة باللوحات الإرشادية وعناصر السلامة العامة كافة، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية والالتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات مرتبات شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان. (بترا)
إحدى مركبات الدوريات الخارجية - (أرشيفية)

ضبط حدث (17 عاما) يقود شاحنة على طريق الموقر منذ8 ساعة

عمان

طقس حار نسبيا اليوم وغدا وانخفاض ملموس الأحد منذ9 ساعة

00bfdaee-وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-أرشيفية

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في برنامج الدكتوراه منذ19 ساعة

المفوَّض المتقاعد من مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّيران المدني خالد أحمد عربيَّات

إحالة المفوض في الطيران المدني خالد عربيات إلى التقاعد منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فيديو

شاهد كيف افتعل شخص حادث دهس.. والأمن يحذر

منذ 13 دقيقة
شعار المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

تمرين وطني للوقوف على الجاهزية للتعامل مع الزلازل

منذ4 ساعة
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن

الصفدي: الأردن لن يكون قادرا على استقبال لاجئين أكثر

منذ5 ساعة
الدفاع المدني يخلي طفلا من شقة أغلق بابها أتوماتيكيا

الدفاع المدني يخلي طفلا من شقة أغلق بابها أتوماتيكيا

منذ7 ساعة
طفلة

مهيدات: 86% من الأطفال بعمر 3 أعوام في الأردن تنقصهم عناصر غذائية

منذ7 ساعة
جانب من مخيم الزعتري- (الغد)

تقرير: 79 % من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن خارج المخيمات

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

عن أي نواب تتحدثون؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

السيناريو الخطير الذي يتجنبه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

الكتابة للمراكز الفكرية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات أمام موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

حسابات العام الأخير

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات | منذ20 ساعة
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات | منذ20 ساعة
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
 