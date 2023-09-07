الجمعة 08 أيلول 2023
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تحويل مسار رحلة للملكية الأردنية لإسعاف مسافر

طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية
طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن اضطرارها لتحويل مسار الرحلة الاعتيادية رقم RJ263 المتجهة من عمّان (مطار الملكة علياء الدولي) إلى شيكاغو (مطار أوهير الدولي)، لتهبط اضطراريًا في مطار هيثرو في لندن لإسعاف حياة مسافر أمريكي من أصول عربية.

وأوضحت الشركة في بيان لها الخميس، أن قائد الطائرة قد اتخذ قرارًا بتحويل مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار بعد أن أبلغه طاقم الطائرة أن أحد المسافرين يعاني من أعراض ذبحة صدرية، مما يستدعي نقله للمستشفى، حيث تم إسعافه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والمزيد من الرعاية الطبية.

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وأشارت الشركة إلى أن الطائرة بعد ذلك استأنفت مسارها الأصلي باتجاه شيكاغو بعد تأخير قارب ساعة و15 دقيقة على أرض مطار هيثرو.


وأكدت الشركة حرصها على صحة مسافريها وسلامتهم بالرغم من جميع التكاليف المالية التي تتكبدها نتيجة لمثل هذه المواقف والحوادث الاضطرارية.

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