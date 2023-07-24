الإثنين 24 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تخصيص مقاعد طبية لمرضى السرطان

مجلس التعليم العالي يقرر توحيد تقويم الجامعات
تخصيص مقاعد طبية لمرضى السرطان
 أقر مجلس التعليم العالي، تخصيص مقاعد محددة للطلبة مرضى السرطان تشمل مقعد طب بشري، ومقعد طب أسنان، ومقعد واحد في تخصص صيدلة أو دكتور الصيدلة، ومقعدين في كل تخصص في كل جامعة يتنافس عليها الطلبة فيما بينهم.اضافة اعلان
وقال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا القرار من أبرز التعديلات التي جرت على السياسات العامة لقبول الطلبة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي المقبل 2023-2024، والتي أقرها مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
وبين الخطيب أن الوزارة اشترطت أن يحضر الطالب تقريرا طبيا معتمدا يشخص حالته صادر عن مركز الحسين للسرطان، أو عن المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الجامعية، أو الخدمات الطبية الملكية على أن لا يكون قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر.
وشملت الشروط إحضار صورة عن الإعفاء الطبي من الجهة التي تكفلت بعلاج الطالب على أن يكون ساري المفعول، علما بأن مجلس التعليم العالي شكل لجنة تكون مهمتها تدقيق الوثائق المقدمة من قبل الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد.
وقال الخطيب إن وحدة التنسيق ستعلن عن موعد بدء تقديم طلبات الاستفادة من هذه المقاعد، والمتوقع أن يكون بعد إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي " للدورة الحالية.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي إيمانا من مجلس التعليم العالي بضرورة مراعاة الوضع الإنساني للطلبة من مرضى السرطان، وأهمية مساندتهم بسبب الطبيعة الخاصة لهذا المرض، والتي تستدعي التحاقهم للدراسة في جامعات قريبة من أماكن علاجهم. (بترا)
اتحاد الجامعات العربية يشارك بورشة عن اساسيا ضمان الجودة بجامعة دمشق

اتحاد الجامعات العربية يشارك بورشة عن اساسيا ضمان الجودة بجامعة دمشق منذ4 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-24 at 12.27.50 PM

حفل إشهار كتاب "الإسلاميون في الأردن؛ الدين والدولة والمجتمع" منذ6 ساعة

السوق المركزي - (تصوير: أمجد الطويل) - (أرشيفية)

شركات بالسوق المركزي مهددة بالإغلاق بعد إعسار مول شهير منذ7 ساعة

شعار مجلس النواب - (أرشيفية)

"قانونية النواب" تواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية منذ9 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

منذ 29 دقيقة
القرآن الكريم

الأردن مُدينا حرق القرآن في الدنمارك: استفزاز لمشاعر ملياري مسلم

منذ 47 دقيقة
362683477_655046836657025_4341506558649655228_n

الخصاونة يصل بغداد على رأس وفد وزاري ومن القطاع الخاص

منذ 51 دقيقة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الخارجية تعزي الجزائر وأندونيسيا والهند

منذ2 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

تصديق الوثائق الجامعية منوفر بالجامعات الرسمية ومركز الخدمات الحكومية الموحد

منذ2 ساعة
الصفدي وذنيبات يتسلمان من السعايدة ملاحظات “الصحفيين" على "الجرائم الإلكترونية"

الصفدي وذنيبات يتسلمان من السعايدة ملاحظات “الصحفيين" على "الجرائم الإلكترونية"

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

دمشق تتثاقل في علاقاتها مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

اغسلوا الأدمغة.. نمض بالإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إمبراطورية الألم

د.عاصم منصور |اليوم

خبز وأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل أخطأ اتحاد الكرة في "السوبر"؟

خالد خطاطبة |اليوم

الأسد لم يعد مهما!

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات | منذ20 ساعة
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 