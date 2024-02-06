تخصيص 10 ملايين دينار لدعم الراكب العمّاني

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رفع أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة باسمه وأعضاء مجلس الأمانة ومنتسبيها كافة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الـ 62.جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة العادية الثانية لمجلس الأمانة لعام 2024، وصادق خلالها على تخصيص 10 ملايين دينار لدعم الراكب العماني (باص عمان) خلال عام 2024، وتحويل المبلغ لشركة رؤية عمان للنقل، علما أن المبلغ مرصود ضمن موازنة الأمانة لعام 2024 تحت بند مصاريف النقل العام.وصادق المجلس على تنسيب لجنة التخطيط المالي بالموافقة على التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، وتعليمات التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في أمانة عمان، وتعليمات الصرف من السلفة، وعلى جدول المناقلات وحساب القطع السنوي لعام 2023 وإقرار البيانات المالية الختامية لعام 2023.ووافق مجلس أمانة عمان على اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة المرصد الحضري بعد إجراء الدراسة والاطلاع على المهام والواجبات المناطة بالدائرة.واطلع المجلس على إنجازات دوائر ومناطق الأمانة خلال العام 2023، وعلى الإجراءات المتخذة من قبل اللجان المنبثقة عن مجلس الأمانة وإنجازاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي.