الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تخصيص 10 ملايين دينار لدعم الراكب العمّاني

إحدى حافلات باص عمان - (أرشيفية)
إحدى حافلات باص عمان - (أرشيفية)
رفع أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة باسمه وأعضاء مجلس الأمانة ومنتسبيها كافة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الـ 62.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة العادية الثانية لمجلس الأمانة لعام 2024، وصادق خلالها على تخصيص 10 ملايين دينار لدعم الراكب العماني (باص عمان) خلال عام 2024، وتحويل المبلغ لشركة رؤية عمان للنقل، علما أن المبلغ مرصود ضمن موازنة الأمانة لعام 2024 تحت بند مصاريف النقل العام.

وصادق المجلس على تنسيب لجنة التخطيط المالي بالموافقة على التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، وتعليمات التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في أمانة عمان، وتعليمات الصرف من السلفة، وعلى جدول المناقلات وحساب القطع السنوي لعام 2023 وإقرار البيانات المالية الختامية لعام 2023.

ووافق مجلس أمانة عمان على اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة المرصد الحضري بعد إجراء الدراسة والاطلاع على المهام والواجبات المناطة بالدائرة.

واطلع المجلس على إنجازات دوائر ومناطق الأمانة خلال العام 2023، وعلى الإجراءات المتخذة من قبل اللجان المنبثقة عن مجلس الأمانة وإنجازاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عمال وطن يعملون على تصريف مياه الأمطار - (أرشيفية للغد)

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

25 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين ووزير الصحة فراس الهواري

الهواري: نواجه ضغطا كبيرا على القطاع الصحي في الأردن

منذ 54 دقيقة
حزب الميثاق

لجنة المعايير في الميثاق تعتمد اسس الترشح للانتخابات

منذ3 ساعة
جلالة الملك وغوتيريش

الأردن ...ربع قرن من السياسة الخارجية المتوازنة

منذ4 ساعة
ميناء الحاويات في العقبة-(من المصدر)

التهتموني: الحكومة تعمل على جعل ميناء العقبة جهة جاذبة

منذ5 ساعة
جلالة الملك عبدالله الثاني

الأردن بعهد الملك ... اقتصاد وطني حر وانفتاح على العالم

منذ5 ساعة
أمطار في عمان

أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم ومشمسة غدا

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن تحت تأثيرات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لماذا يتهم الأردن دوما؟

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا قالوا في الحرب والسلام؟

حسني عايش |اليوم

مستمرون إلى الأمام!

يعقوب ناصر الدين |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

معضلة الأونروا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة الجديدة

سميح المعايطة |اليوم

أين اختفت إيران فجأة؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات | منذ18 ساعة
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات | منذ18 ساعة
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
 
 