تخفيضات على أكثر من 200 سلعة في الاستهلاكية المدنية

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الأربعاء، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة والبالغ عددها 69 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.ودعا القضاة المواطنين إلى الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "فيسبوك" للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.وبحسب إعلان المؤسسة، يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد وIOS (متجر المؤسسة المدنية).وأشار القضاة، إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.وأضاف أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة، قبل طرحها للأسواق. (بترا)