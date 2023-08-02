الأربعاء 02 آب 2023
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ترامب مهدد بالسجن 20 عاما

ترامب
ترامب
وجهت هيئة محلفين كبرى في واشنطن لائحة اتهام للرئيس السابق دونالد ترامب تهما على خلفية جهوده للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2020.، قد تودي به السجن لمدة 20 سنة.اضافة اعلان
وتأتي لائحة الاتهام بعد أن انتهج ترامب خطة متعددة الجوانب للبقاء في منصبه، والتوجه إلى وزارة العدل ومسؤولي الدولة وحتى مؤيديه الذين نهبوا مبنى الكابيتول (الكونغرس) في 6 كانون الأول 2021 بعد أن رفض نائب الرئيس السابق مايك بنس طلب ترامب "قلب نتائج الانتخابات".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" سيواجه الجناة في حالة الإدانة بهذه التهم، غرامة أو عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وتضمنت لائحة الاتهام ضد ترامب أربع تهم فيدرالية من التحقيقات هي: التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة؛ التآمر لعرقلة إجراء رسمي؛ عرقلة ومحاولة إعاقة إجراء رسمي؛ والتآمر على الحقوق.
وهذه ثاني لائحة اتهام فيدرالية يواجهها الرئيس السابق من خارج تحقيق المستشار الخاص جاك سميث.
ودفع ترامب، الذي يقود الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024، بأنه غير مذنب في 37 تهمة تتعلق باحتفاظه غير الملائم المزعوم بسجلات سرية من رئاسته.
وتوقع ترامب، مساء الثلاثاء، أن يتم توجيه الاتهام إليه من خلال تحقيق المستشار الخاص جاك سميث، وانتقد الاتهامات التي تلوح في الأفق باعتبارها تدخلًا بالانتخابات.
وستكون هذه ثاني لائحة اتهام فيدرالية يواجهها الرئيس الجمهوري السابق.

ووجهت إلى ترامب ثلاث تهم إضافية كجزء من لائحة اتهام ملغاة من هذا التحقيق، الأسبوع الماضي، وستكون هذه هي المرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة التي يواجه فيها رئيس سابق اتهامات جنائية فيدرالية.
وأعلن ترامب أنه تلقى خطابًا من وزارة العدل، طلب منه تقديم تقرير إلى هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى، مشيرا الى أنه يتوقع "اعتقالا وصدور لائحة اتهام".
وكان سميث يحقق في ما إذا كان ترامب أو غيره من المسؤولين والكيانات قد تدخلوا في الانتقال السلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك التصديق على تصويت الهيئة الانتخابية في 6 كانون الأول 2021.
وفي سياق متصل، أعلن المدّعي الخاص سميث، أمس الثلاثاء، أنّه سيسعى إلى "محاكمة سريعة" للرئيس السابق ترامب الذي وُجّه إليه اتّهاما جديدا هو محاولة عكس نتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020.
وتشكل هذه القضية التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.-(بترا)
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