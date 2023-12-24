الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ترجيحات بتسليم تقرير "المحاسبة" الأسبوع الحالي

ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة
رجح مصدر حكومي أن يتم تسليم تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022، إلى مجلس الأمة في غضون الأسبوع الحالي.

وأكد المصدر لـ"الغد"، أن التقرير سيتم تعميمه والإعلان عن تفاصيله عقب تسليمه لمجلس الأمة، مشيرا إلى الانتهاء من كامل مراحل إعداده وتجهيزه.اضافة اعلان
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