ترجيحات بتسليم تقرير "المحاسبة" الأسبوع الحالي

إيمان الفارس

اضافة اعلان

رجح مصدر حكومي أن يتم تسليم تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022، إلى مجلس الأمة في غضون الأسبوع الحالي.وأكد المصدر لـ"الغد"، أن التقرير سيتم تعميمه والإعلان عن تفاصيله عقب تسليمه لمجلس الأمة، مشيرا إلى الانتهاء من كامل مراحل إعداده وتجهيزه.