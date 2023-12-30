السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ترسانة صهيونية متطورة ودعم أميركي مفتوح بلا نصر

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أرشيفية

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