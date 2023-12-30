السبت 30 كانون الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
آخر الأخبار
السبت 30 كانون الأول 2023
9:19 م
ترسانة صهيونية متطورة ودعم أميركي مفتوح بلا نصر
أرشيفية
محمود خطاطبة
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
ما هي مآلات إعادة إعمار غزة؟
منذ 23 دقيقة
رفع موازنة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
منذ 26 دقيقة
"المحاسبة": "العمل" ترتكب 414 مخالفة لنظام التتبع الإلكتروني
منذ 28 دقيقة
اليوم الثاني لـ"تكميلية التوجيهي".. أسئلة مناسبة وضمن المنهاج
منذ 30 دقيقة
غياب للأفق السياسي.. 6 جبهات تغرق الاحتلال وتحرج داعميه
منذ 32 دقيقة
هل يشهد 2024 منصة انطلاق "الناقل الوطني"؟
منذ 33 دقيقة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
سيناريوهات غربية "لمستقبل غزة" غير قابلة للتحقق الفعلي
عربي
|
منذ 5 دقيقة
سكان غزة "منهكون".. والموت يلاحقهم في كل مكان
العرب والعالم
|
منذ 8 دقيقة
بخطة من 3 مراحل.. الاحتلال يسعى لإخراج "الأونروا" من غزة
العرب والعالم
|
منذ 9 دقيقة
عائلات أسرى الاحتلال بغزة.. حراك متصاعد للتأثير في قرار وقف العدوان
العرب والعالم
|
منذ 10 دقيقة
عبد الرحمن: 7 أكتوبر منعت النكبة الثاني للشعب الفلسطيني
الغد الأردني
|
منذ 20 دقيقة
ما هي مآلات إعادة إعمار غزة؟
آخر الأخبار
|
منذ 23 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
قراءات أمنية غائبة
ماهر أبو طير
|
اليوم
تنكر غريب للأوطان..!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
عجز لغة الإعجاز
نادر رنتيسي
|
اليوم
2024.. عام التحديات
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات
د.نهلا عبدالقادر المومني
|
اليوم
ليلة رأس السنة غزية!
نضال المجالي
|
اليوم
ترجمات
التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال"
ترجمات
|
منذ3 ساعة
الطنطورة: الماضي والحاضر
ترجمات
|
29 كانون الأول 2023
إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية
ترجمات
|
27 كانون الأول 2023
حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي
ترجمات
|
27 كانون الأول 2023
نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية
ترجمات
|
26 كانون الأول 2023
من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان
ترجمات
|
26 كانون الأول 2023