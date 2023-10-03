الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

تزاحم على رئاسة النواب.. و"الفردية" تطغى على تحركات المترشحين

جانب من جلسة سابقة في مجلس النواب-(أرشيفية)
جانب من جلسة سابقة في مجلس النواب-(أرشيفية)
 رغم ارتفاع وتيرة تحركات نواب طامحين لإشغال موقع رئاسة المجلس، تواصلت ضبابية الرؤية وصعوبة تحديد كفة الفائز برئاسة النواب في دورتهم الأخيرة.
ويمكن رصد تحركات واضحة بين رئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي، والرئيس السابق عبد الكريم الدغمي، والنائب الأول لرئيس المجلس لدورات عدة نصار القيسي، من دون إغفال وجود نواب يرقبون المشهد، منهم النائب علي الخلايلة الذي أعلن نيته الترشح، ورئيس المجلس السابق عبد المنعم العودات، والنائب خير أبو صعيليك.اضافة اعلان
والأمر الواضح أن مشهد الحراك الحالي ليس كسابقه، إذ كانت تجري سابقا تحالفات نيابية، وإعلان كتل تأييد لهذا المرشح أو ذاك، أما في هذا الحراك فلا يحدث ذلك، بل بات الجميع ينتظر نتائج الحراك الفردي و"الدخان الأبيض".
وليس مستبعدا، أن يسفر الأمر في النهاية عن مواصلة تراكم الغيوم في سماء العبدلي، وان يتكتم الراغبون بالموقع على تحركاتهم، وبالتالي قد نشهد انتخابات ساخنة للغاية على موقع الرئيس.  
ويفتتح جلالة الملك عبد الثاني ابن الحسين الأربعاء المقبل أعمال الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب التاسع عشر بخطبة العرش التي يلقيها جلالته من على منبر مجلس الأمة.
وبعد خطبة العرش، يعقد مجلس الأعيان جلسة قصيرة يتم فيها اختيار أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش، كما يعقد مجلس النواب جلسة برئاسة أقدم النواب نيابة، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائبيه الأول والثاني والمساعدين). وأما فيما يتعلق بانتخابات المكتب الدائم للنواب فإن حجم التنافس على موقع النائب الأول يرتفع، إذ يمكن رصد رغبة النائب الأول الحالي احمد الخلايلة بالترشح للموقع، وكذلك النواب خالد ابو حسان وجعفر الربابعة، وعبد الرحيم المعايعة، وعلي الغزاوي، اما موقع النائب الثاني فتبرز فيه أسماء النواب هيثم زيادين، وميادة شريم، وعبيد ياسين، وربما يظهر غيرهم مع الأيام. 
وتقول المادة 14/أ من النظام الداخلي للنواب: "يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزا من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الاصوات تجرى القرعة بينهما".
وتقول المادة السابعة/ ب من النظام الداخلي: "إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".
وتستمر الدورة الحالية الأخيرة للنواب 6 أشهر، ويتضمن جدولها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، وأيضا مشاريع قوانين الأسلحة والذخائر، وحق الحصول على المعلومة.
كما يتوقع أن تتضمن الأجندة النيابية تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات 2018، و2019، و2020، و2021، اذ سيجد النواب في مناقشة تلك التقارير فرصة لرفع سقف المساءلة النيابية، حيث يمثل ذلك فرصة للنواب لممارسة دورهم الرقابي على الحكومة، إذ إن مجالس نيابية سابقة استثمرت الدورة الأخيرة من عمر المجلس لتقدم أداء نيابيا مغايرا.
وفي المجمل، ما تزال سماء العبدلي صافية فيما يخص المنافسة على موقع رئاسة مجلس النواب، وما زال الجميع بانتظار إشارة من هنا أو إيماءة من هناك، لتتضح صورة أكثر المرشحين ترجيحا لشغل هذا المنصب المهم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مبنى مجمع النقابات في عمان-(أرشيفية)

بعد أرشفة وثائقها إلكترونيا.. "المحامين" تتوجه لـ"رقمنة" الخدمات

منذ 14 دقيقة
طفل يتلقى مطعوم الحصبة-(أرشيفية)

مطعوم الحصبة: مناورات حكومية لإلزاميته بنعومة

منذ 15 دقيقة
جانب من غابات عجلون الخضراء-(أرشيفية)

40 مليون دينار للأردن جزء منها لخطط النمو الأخضر

منذ 16 دقيقة
مبنى الضمان الاجتماعي -(أإشيفية)

ربط إلكتروني بين "الضمان" والتعليم الخاص لتدقيق بيانات المدارس

منذ 17 دقيقة
طلبة "توجيهي" بعد خروجهم في وقت سابق من إحدى قاعات الامتحان بعمان-(أرشيفية)

ترجيح عقد "التوجيهي" إلكترونيا العام المقبل

منذ 18 دقيقة
مبنى أمانة عمان - (أرشيفية)

إعفاء المباني التابعة لوزارة الصحة في عمان من رسوم التراخيص والغرامات

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

الأكاديميا ودورها في صناعة المعرفة وصياغة التنوير: من نعوم تشومسكي إلى الأخوين غصيب

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

القدح في برنامج المطاعيم الوطني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟

ماهر أبو طير |اليوم

حصبتنا هيبتنا

سائد كراجة |اليوم

بريكس إلى بريكس بلس

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |منذ 50 دقيقة
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |منذ 52 دقيقة
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
 