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الإثنين 28 آب 2023
9:11 ص
تسجيل هزة أرضية شمال شرق ذيبان
مقياس ريختر
سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر، شمال شرق مدينة ذيبان في محافظة مأدبا.
وقال المرصد إن الهزة سجلت في تمام الساعة 3.09 فجرا، ووقعت على عمق 7 كلم، ويعد من الزلازل الضعيفة والتي قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من موقع الزلزال.
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