تسجيل هزة أرضية شمال شرق ذيبان

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سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر، شمال شرق مدينة ذيبان في محافظة مأدبا.وقال المرصد إن الهزة سجلت في تمام الساعة 3.09 فجرا، ووقعت على عمق 7 كلم، ويعد من الزلازل الضعيفة والتي قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من موقع الزلزال.