تسجيل 163 إصابة بالحصبة في 7 محافظات

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تعد المطاعيم في الأردن إحدى أهم الأدوات للحد من انتشار الأمراض المعدية، وتحقق المناعة الجماعية، إذ تؤكد وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية لطفولة (اليونيسف) أهمية جميع أنواع المطاعيم في حماية الأطفال وبناء مجتمع صحي، كأداة فعالة للوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال.وقال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول لوكالة "بترا"، إن الالتزام بأخذ المطاعيم حسب المواعيد المقررة في البرنامج الوطني للتطعيم، التي تبدأ من سن الولادة كجرعات أساسية ومدعمة، تعد ضرورة في خفض نسب حدوث الأمراض وانتشارها في المملكة وخفض نسبة الأمراض والوفيات بين الأطفال.وشدد الشبول على أن النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال تنفيذ برنامج التطعيم الوطني منذ عام 1979 جاءت من خلال وعي المواطن الأردني وحرصه على تطعيم أبنائه في المواعيد المقررة بهدف حمايتهم والمحافظة على صحتهم، والالتزام الحكومي على أعلى المستويات بتوفير جميع المطاعيم الآمنة والفعالة.وحول لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR)، الذي سيتم توفيره للفئات المستهدفة في الأردن من عمر 9 أشهر ولجميع طلبة المدارس والحضانات ورياض الأطفال، قال إنه بسبب جائحة كورونا، انخفضت نسبة التغطية للمطاعيم، حيث وصلت عام 2020 إلى 76 بالمئة من الفئة المستهدفة، وعام 2021 وصلت من 84 إلى 86 بالمئة، وفي عام 2022 وصلت إلى 92 بالمئة، مؤكدا سعي الوزارة لوصول نسبة التغطية إلى 97 بالمئة، للتخلص من أضرار هذا المرض.وتابع الشبول أنه تم تسجيل 163 حالة بالحصبة، وهذا العدد كبير مقارنة مع المعايير العالمية، مبينا أنه للتخلص من هذا المرض لدى الأطفال، يستخدم مطعوم MR حسب توصيات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف باستعمال المطعوم في حملات التطعيم، وحسب توصيات اللجنة الفنية للمطاعيم، والتي تضم أكأديمين وأطباء من المستشفيات القطاع الخاص والخدمات الملكية الطبية والجامعية، وعضو من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وعضو من المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، إضافة إلى توصيات اللجنة الاستشارية الفنية للمطاعيم ولجنة مكافحة الأوبئة، باستخدام لقاح الحصبة والحصبة الألمانية.وأشار إلى أن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR) تم استخدامه في حملة عام 2013، ووجد أنه آمن وفعال، وأن الوزارة تتبنى استراتيجيات للتخلص من الحصبة والحصبة الألمانية، حيث لم تسجل أي آثار صحية جانبية عند استخدام 4 ملايين جرعة عام 2013.وقال إن لقاح (MR) الأمن والفعال يستخدم في 141 دولة حول العالم، حيث يدخل إلى المملكة عقب فحص فعاليته وجودته من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، إضافة إلى الفحوصات التي تجريها المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضمن المعايير والإجراءات المحددة من مأمونيه وجودة وسلامة.ويتم توفير اللقاحات بشكل مجاني ومنتظم في جميع أنحاء البلاد، حسب الشبول، مع توفير جدول تطعيم محدد يتم اتباعه، حيث تغطي المطاعيم التي تقدمها لجميع الأطفال في الأردن، مجموعة واسعة من الأمراض المعدية المهمة؛ بما في ذلك الخناق والسعال الديكي، والكزاز، والحصبة، الحصبة الألمانية، شلل الأطفال، الالتهاب الكبد الوبائي أ وب، والنكاف والسل، تعمل هذه المطاعيم على تعزيز مناعة الأطفال وحمايتهم من المضاعفات الخطيرة والوفيات المحتملة.ولفت إلى أن وزارة الصحة بدأت في شهر آب/ أغسطس الماضي، بتنفيذ حملة وطنية للتطعيم موزعة على عدة مراحل، المرحلة الأولى منها استهدفت الفئات غير المطعمة نهائيا وغير مكتملة التطعيم والأشخاص المتنقلين في السكن بالتنسيق مع الحكام الإداريين والمجتمعات المحلية، أما المراحل الأخرى تستهدف المدارس ودور الرعاية والحضانات والمبرات ومراكز الإيواء والأحداث والإصلاح والتأهيل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى استهدفت تطعيم نحو 120 ألف شخص تم تطعيم أكثر من 95 بالمئة منهم.وتابع الشبول أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقييم البيانات الأساسية للتطعيم وتوفير اللقاحات الروتينية، مؤكدا أنها أدخلت المزيد من المطاعيم لتوفير حماية أفضل للأطفال في السنوات الماضية، والتي كان آخرها مطعومي الروتا فيروس والتهاب الكبد الوبائي (أ)، أن الوزارة تعمل حاليا على إدخال مطعوم المكورات الرئوية ولاحقا مطعوم الجدري المائي لإدراجهما ضمن برنامج التطعيم الوطني، وأن جميع المطاعيم تقدم مجانا لجميع الأطفال المقيمين على أرض المملكة بغض النظر عن جنسياتهم.بدورهما، أكّدت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية لطفولة (اليونيسف)، اللتان تقدّمان الدعم المستمر لوزارة الصحة الأردنية في حملة التطعيم الوطنية، أن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR)، الذي سيتم توفيره للفئات المستهدفة في الأردن، آمن وفعّال في حماية الأطفال من الأمراض الفتاكة وخطر تفشّيها.وبينت المنظمتان أنه منذ تفشّي جائحة كورونا، انخفض معدل تغطية التطعيم ضد الحصبة في الأردن بشكل مقلق للغاية، حيث فوّت ما يقرب من 112 ألف طفل دون سن الخامسة جرعاتهم الروتينية من التطعيمات المحتوية على الحصبة، أي أكثر من 6 من كل 10 أطفال في هذه الفئة العمرية، وأن تراكم العدد الكبير من الأفراد غير المُطعّمين أدى بالفعل إلى تسجيل حالات من مرض الحصبة في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل الماضي، حيث تم الإبلاغ عن 163 حالة إصابة بالحصبة في سبع محافظات.وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبي إن الحصبة مرض مميت ومعدٍ للغاية، ويمكن الوقاية منه بسهولة من خلال التطعيم، ولكن لتهيئة ظروف المناعة المجتمعية من أجل حماية مجتمعاتنا، من الضروري أن نحقق نسب تغطية تصل إلى 95 بالمائة أو أكثر بجرعتين على الأقل من المطاعيم التي تحمي من الحصبة.وقال ممثل منظمة اليونيسف في الأردن، فيليب دواميل: إن اللقاحات تُعدّ واحدة من أعظم وأبرز قصص النجاحات التي حققتها البشرية؛ بهدف القضاء على الأمراض وإنقاذ حياة عدد لا يحصى من الأطفال، وإن إعادة بناء المناعة المجتمعية في الأردن من خلال التطعيم الروتيني وحملات الاستدراك ستساعد في حماية الأطفال ومنع إنهاك نظام الصحة العامة بسبب تفشّي الأمراض.من جهته، أكد رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور رشيد إبداح، أن حملة التطعيم الوطني التي تقوم بها فرق الوزارة بالتعاون مع جهات عالمية لزيادة التحصين المناعي ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية هي حملات ضرورية ومتبعة عالمياً لسد الفجوات المناعية بين الأطفال والناتجة عن انخفاض نسب التطعيم والتي حدثت خلال فترة جائحة كورونا، ما أدى إلى ظهور حالات جديدة بين الأطفال والبالغين.ويعد برنامج التطعيم الوطني من أهم برامج الرعاية الصحية الأولية، حيث إن الأردن حقق العديـد من الإنجازات نتيجة تبنيه لهذا البرنامج، وكان من أبرزها وقفه لانتقال فيروس شلل الأطفال الفموي منذ عام 1992، والقضاء على الكزاز الوليدي منذ عام 1995، والسيطرة على الأمراض الأخرى التي يطعم لها مثل "الحصبة، والحصبة الألمانية"، وتسعى لتحقيق تغطية شاملة، بهدف بناء مجتمع صحي ومقاوم للأمراض.