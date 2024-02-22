الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تسيير طائرة مساعدات طبية جديدة من الأردن لأهل غزة

طائرة تحمل مساعدات طبية وأدوية من الأردن لأهل غزة
طائرة تحمل مساعدات طبية وأدوية لأهل غزة
سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس طائرة مساعدات طبية جديدة لأهلنا في غزة ليتم إدخالها من خلال معبر رفح.

وحملت الطائرة التي تم إرسالها بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبدعم مشترك من منظمة  (UNFPA)أدوية ومستهلكات طبية.اضافة اعلان

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي في بيان، إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أرسلت حمولة الطائرة الجديدة ضمن الجهود الأردنية في دعم القطاع الصحي بغزة.

 وأضاف الشبلي: "نحدّث قائمة أولوياتنا لمساعدة الأهل في غزة مع التركيز بشكل خاص على دعم القطاع الصحي بناءً على المعلومات التي تردنا باستمرار حول الوضع على الأرض وواقعه الذي يزداد سوءًا".

وأشار الشبلي إلى أن الهيئة وبتوجيهات ملكية سامية لا تتوانى لحظة ولا تدخر جهدًا في إرسال المساعدات لأهلنا في غزة، مبيناً أن العمل جارِ ومستمر لإرسال المزيد من المساعدات في الأيام المقبلة.

وبلغ عدد الطائرات المرسلة من الأردن إلى أهلنا في غزة 55 طائرة من المواد الطبية والغذائية والإغاثية.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية باستقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم (JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06) أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك (JHCOGAZA)، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني (www.jhco.org.jo). (بترا)
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