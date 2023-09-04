الإثنين 04 أيلول 2023
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تشكيلات إدارية في التربية (أسماء)

وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، إجراء تشكيلات إدارية جديدة في الوزارة، استناداً لأحكام المادتين (92) و(181/ ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.اضافة اعلان

وشملت التشكيلات، تعيين يسرى عبدالقادر محمد رافع العرواني مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا/ محافظة العاصمة، وجمال سعـد عبدالرحمن الحناوي مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان/ محافظة العاصمة.

وتضمنت القرارات نقل فيصل أحمد صايل هواري قائما بأعمال مدير إدارة التعليم، ومحمد سعيد رجب شحادة قائما بأعمال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات، وسحر أحمد حسين الوريكات قـائما بأعمال مدير التربية والتعليم للواء وادي السير/ محافظة العاصمة، وأمجـد عطا الله فارس العـوران قائما بأعمال مدير التربية والتعليم للواء الموقر.

كما شملت التشكيلات، نقل محمـد حسـن يحيى غـزلان قائما بأعمال مـدير التربية والتعليم، للواء بني كنانة، ومازن محمد حسن الهديرس قائما بأعمال مدير التربية والتعلـيم للواء الشونة الجنوبية، وحازم عبدالرزاق عبدالرحمن بزبز قائما بأعمال مدير مديرية الامتحانات العامة/ إدارة الامتحانات والاختبارات، إضافة إلى نقل جعفر محمود رفاعي الموسـى قـائما بأعمـال مدير مديرية الاختبارات/ إدارة الامتحانات والاختبارات، وسليمان نايف محمد بني سـلامة قائما بأعمال مدير مديرية الشؤون الإدارية. (بترا)
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