الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

وزارة الداخلية
الداخلية
قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 10/07/2023 وكما يلي :‏
نقل متصرف لواء ناعور ابراهيم الرواحنة متصرفاً للواء ‏عين الباشا / محافظة البلقاء .‏اضافة اعلان
‏-‏ نقل متصرف لواء القطرانة توفيق الشوابكة مساعداً ‏لمحافظ الكرك .‏
‏-‏ نقل متصرف لواء الشوبك ابراهيم النجادات مساعداً لمحافظ ‏معان .‏
‏-‏ نقل متصرف لواء الجامعة بدر الفواز مساعداً لمحافظ عجلون .‏
‏-‏ نقل متصرف لواء الطيبة جهاد المحاسيس مساعداً ‏لمحافظ المفرق .‏
‏-‏ نقل مساعد محافظ المفرق عماد كنعان متصرفاً للواء المزار ‏الشمالي / محافظ اربد .‏
‏-‏ نقل مساعد محافظ العاصمة محمد الحسامي متصرفاً ‏للواء ناعور / محافظة العاصمة .‏
‏-‏ نقل متصرف لواء عين الباشا بشار الدبوبي متصرفاً ‏للواء ذيبان / محافظة مادبا .‏
‏-‏ نقل متصرف لواء ذيبان احمد الزبون مساعداً لمحافظ ‏الزرقاء .‏
‏-‏ نقل متصرف لواء ماحص والفحيص سطام المجالي ‏مساعداً لمحافظ العاصمة .‏
‏-‏ نقل مساعد محافظ الكرك خالد القضاة مساعداً لمحافظ ‏عجلون .‏
‏-‏ نقل متصرف لواء الوسطية خلدون ارتيمة مساعداً لمدير ‏مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة.‏
‏-‏ نقل متصرف لواء وادي السير سعد العبداللات مساعداً ‏لمحافظ البلقاء .‏
‏-‏ نقل مساعد محافظ العاصمة ايمن الرومي متصرفاً للواء ‏الطيبة / محافظة اربد .  ‏
‏-‏ نقل مساعد محافظ البلقاء صفوان المبيضين مساعداً ‏لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز ‏الوزارة  .‏
‏-‏ نقل مساعد محافظ الطفيلة علي الزيدان متصرفاً للواء بصيرا / ‏محافظة الطفيلة .‏
‏-‏ نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش خالد ‏المعايطة متصرفاً للواء وادي السير/ محافظة العاصمة  .‏
‏-‏ نقل متصرف لواء بصيرا سامي المصاروة متصرفاً للواء الشوبك / محافظة ‏معان .‏
‏-‏ نقل مساعد محافظ اربد رامي بدر متصرفا للواء ‏الجامعة / محافظة العاصمة .‏
‏-‏ نقل مساعد مدير مديرية الشؤون الامنية اسعد اللصاصمة متصرفاً للواء ‏القطرانة / محافظة الكرك .‏
‏-‏ تعيين المتصرف فادي الرتيمة مساعداً لمحافظ العاصمة  .‏
‏-‏ تعيين المتصرف زيد الهباهبة متصرفاً للواء الوسطية / محافظة اربد.‏
‏-‏ تعيين المتصرف فايزه الحجايا مساعداً لمحافظ الطفيلة .‏
‏-‏ تعيين المتصرف عبد الله كريشان مساعداً لمحافظ العاصمة .‏
-‏ تعيين المتصرف بلال الرفايعة مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش ‏‏/ مركز الوزارة .‏
‏-‏ تعيين المتصرف صالح الكيلاني متصرفاً للواء ماحص والفحيص / ‏محافظة البلقاء .‏
‏-‏ تعيين المتصرف فراس خصاونة مساعداً لمحافظ اربد .‏
فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة

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