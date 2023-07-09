تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

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قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 10/07/2023 وكما يلي :‏نقل متصرف لواء ناعور ابراهيم الرواحنة متصرفاً للواء ‏عين الباشا / محافظة البلقاء .‏‏-‏ نقل متصرف لواء القطرانة توفيق الشوابكة مساعداً ‏لمحافظ الكرك .‏‏-‏ نقل متصرف لواء الشوبك ابراهيم النجادات مساعداً لمحافظ ‏معان .‏‏-‏ نقل متصرف لواء الجامعة بدر الفواز مساعداً لمحافظ عجلون .‏‏-‏ نقل متصرف لواء الطيبة جهاد المحاسيس مساعداً ‏لمحافظ المفرق .‏‏-‏ نقل مساعد محافظ المفرق عماد كنعان متصرفاً للواء المزار ‏الشمالي / محافظ اربد .‏‏-‏ نقل مساعد محافظ العاصمة محمد الحسامي متصرفاً ‏للواء ناعور / محافظة العاصمة .‏‏-‏ نقل متصرف لواء عين الباشا بشار الدبوبي متصرفاً ‏للواء ذيبان / محافظة مادبا .‏‏-‏ نقل متصرف لواء ذيبان احمد الزبون مساعداً لمحافظ ‏الزرقاء .‏‏-‏ نقل متصرف لواء ماحص والفحيص سطام المجالي ‏مساعداً لمحافظ العاصمة .‏‏-‏ نقل مساعد محافظ الكرك خالد القضاة مساعداً لمحافظ ‏عجلون .‏‏-‏ نقل متصرف لواء الوسطية خلدون ارتيمة مساعداً لمدير ‏مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة.‏‏-‏ نقل متصرف لواء وادي السير سعد العبداللات مساعداً ‏لمحافظ البلقاء .‏‏-‏ نقل مساعد محافظ العاصمة ايمن الرومي متصرفاً للواء ‏الطيبة / محافظة اربد . ‏‏-‏ نقل مساعد محافظ البلقاء صفوان المبيضين مساعداً ‏لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز ‏الوزارة .‏‏-‏ نقل مساعد محافظ الطفيلة علي الزيدان متصرفاً للواء بصيرا / ‏محافظة الطفيلة .‏‏-‏ نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش خالد ‏المعايطة متصرفاً للواء وادي السير/ محافظة العاصمة .‏‏-‏ نقل متصرف لواء بصيرا سامي المصاروة متصرفاً للواء الشوبك / محافظة ‏معان .‏‏-‏ نقل مساعد محافظ اربد رامي بدر متصرفا للواء ‏الجامعة / محافظة العاصمة .‏‏-‏ نقل مساعد مدير مديرية الشؤون الامنية اسعد اللصاصمة متصرفاً للواء ‏القطرانة / محافظة الكرك .‏‏-‏ تعيين المتصرف فادي الرتيمة مساعداً لمحافظ العاصمة .‏‏-‏ تعيين المتصرف زيد الهباهبة متصرفاً للواء الوسطية / محافظة اربد.‏‏-‏ تعيين المتصرف فايزه الحجايا مساعداً لمحافظ الطفيلة .‏‏-‏ تعيين المتصرف عبد الله كريشان مساعداً لمحافظ العاصمة .‏-‏ تعيين المتصرف بلال الرفايعة مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش ‏‏/ مركز الوزارة .‏‏-‏ تعيين المتصرف صالح الكيلاني متصرفاً للواء ماحص والفحيص / ‏محافظة البلقاء .‏‏-‏ تعيين المتصرف فراس خصاونة مساعداً لمحافظ اربد .‏