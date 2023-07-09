تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

نقل متصرف لواء ناعور ابراهيم الرواحنة متصرفاً للواء عين الباشا / محافظة البلقاء .
- نقل متصرف لواء القطرانة توفيق الشوابكة مساعداً لمحافظ الكرك .
- نقل متصرف لواء الشوبك ابراهيم النجادات مساعداً لمحافظ معان .
- نقل متصرف لواء الجامعة بدر الفواز مساعداً لمحافظ عجلون .
- نقل متصرف لواء الطيبة جهاد المحاسيس مساعداً لمحافظ المفرق .
- نقل مساعد محافظ المفرق عماد كنعان متصرفاً للواء المزار الشمالي / محافظ اربد .
- نقل مساعد محافظ العاصمة محمد الحسامي متصرفاً للواء ناعور / محافظة العاصمة .
- نقل متصرف لواء عين الباشا بشار الدبوبي متصرفاً للواء ذيبان / محافظة مادبا .
- نقل متصرف لواء ذيبان احمد الزبون مساعداً لمحافظ الزرقاء .
- نقل متصرف لواء ماحص والفحيص سطام المجالي مساعداً لمحافظ العاصمة .
- نقل مساعد محافظ الكرك خالد القضاة مساعداً لمحافظ عجلون .
- نقل متصرف لواء الوسطية خلدون ارتيمة مساعداً لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة.
- نقل متصرف لواء وادي السير سعد العبداللات مساعداً لمحافظ البلقاء .
- نقل مساعد محافظ العاصمة ايمن الرومي متصرفاً للواء الطيبة / محافظة اربد .
- نقل مساعد محافظ البلقاء صفوان المبيضين مساعداً لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة .
- نقل مساعد محافظ الطفيلة علي الزيدان متصرفاً للواء بصيرا / محافظة الطفيلة .
- نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش خالد المعايطة متصرفاً للواء وادي السير/ محافظة العاصمة .
- نقل متصرف لواء بصيرا سامي المصاروة متصرفاً للواء الشوبك / محافظة معان .
- نقل مساعد محافظ اربد رامي بدر متصرفا للواء الجامعة / محافظة العاصمة .
- نقل مساعد مدير مديرية الشؤون الامنية اسعد اللصاصمة متصرفاً للواء القطرانة / محافظة الكرك .
- تعيين المتصرف فادي الرتيمة مساعداً لمحافظ العاصمة .
- تعيين المتصرف زيد الهباهبة متصرفاً للواء الوسطية / محافظة اربد.
- تعيين المتصرف فايزه الحجايا مساعداً لمحافظ الطفيلة .
- تعيين المتصرف عبد الله كريشان مساعداً لمحافظ العاصمة .
- تعيين المتصرف بلال الرفايعة مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة .
- تعيين المتصرف صالح الكيلاني متصرفاً للواء ماحص والفحيص / محافظة البلقاء .
- تعيين المتصرف فراس خصاونة مساعداً لمحافظ اربد .