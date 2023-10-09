تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية (أسماء)

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قرر وزير الداخلية إجراء التشكيلات الادارية في وزارة الداخلية اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء الموافق 2023/10/10‏1.‏ نقل متصرف لواء البادية الشمالية الغربية ‏محمد حمود الدلابيح مساعداً لمحافظ المفرق .‏‏2.‏ نقل متصرف لواء الأغور الجنوبية عاطف ‏بشير البطوش متصرفاً للواء عي / محافظة الكرك .‏‏3.‏ نقل مساعد محافظ العاصمة زياد شتيان ‏القبيلات مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / ‏مركز الوزارة .‏‏4.‏ نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش ‏نزار نهار الحجايا مساعداً لمحافظ العاصمة .‏‏5.‏ نقل متصرف لواء الرصيفة خلف حمدان بني ‏خالد مساعداً لمحافظ البلقاء .‏‏6.‏ نقل متصرف لواء عي خالد توفيق الجعافره ‏مساعداً لمحافظ الكرك .‏‏7.‏ نقل مساعد محافظ المفرق احمد نايف نصير ‏مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب ‏والاستثمار / مركز الوزارة .‏‏8.‏ نقل مساعد محافظ المفرق وصفي احمد العدوان ‏مساعداً لمحافظ البلقاء .‏‏9.‏ نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام ‏حسن ابراهيم حنيفات منسقاً لشؤون اللاجئين / مركز ‏الوزارة .‏‏10.‏ نقل مساعد محافظ الكرك عمر بدر الحديد ‏متصرفاً للواء الرصيفة / محافظة الرزقاء .‏‏11.‏ نقل مساعد محافظ مادبا صخر محمد المور ‏متصرفاً للواء فقوع / محافظة الكرك .‏‏12.‏ نقل متصرف لواء فقوع وائل عبدالفتاح الشرفاء متصرفاً ‏للواء الأغوار الجنوبية / محافظة الكرك .‏‏13.‏ نقل مساعد محافظ الزرقاء سعود فلاح الحربي ‏متصرفاً للواء البادية الشمالية الغربية / محافظة ‏المفرق . ‏‏14.‏ تعيين المتصرف محمد سلطان الرفاعي مساعداً ‏لمحافظة جرش .‏‏15.‏ تعيين المتصرف خالد سليمان كساسبه مساعداً ‏لمحافظ المفرق .‏‏16.‏ تعيين المتصرف ضيف الله محمود السلامين ‏مساعداً لمحافظ معان .‏‏17.‏ نقل مساعد متصرف لواء عين الباشا مدير القضاء ‏رائد عبدالحميد المعايطه مساعداً لمتصرف لواء ‏الجيزة / محافظة العاصمة .‏‏18.‏ نقل مدير قضاء ارحاب محمد الويفي السرحان ‏مديراً لقضاء ام القطين / محافظة المفرق .‏‏19.‏ نقل مدير قضاء بيرين عمر ” محمد حلمي ” ‏الشريده مساعداً لمدير مديرية مكتب المفتش العام / ‏مركز الوزارة .‏‏20.‏ نقل مدير قضاء ام الجمال حاكم محمود ‏علاونه مديراً لقضاء برما / محافظة جرش .‏‏21.‏ نقل مدير قضاء عيرا ويرقا احمد محمد ‏العدوان مديراً لقضاء ام الجمال / محافظة المفرق .‏‏22.‏ نقل مدير قضاء الضليل منجد محمد القاضي ‏الى مركز محافظة الزرقاء .‏‏23.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة اربد مدير القضاء ‏رامي محمد عبيدات مديراً لقضاء حوشا / ‏محافظة المفرق .‏‏24.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة الزرقاء مدير القضاء ‏كمال خالد عباس مديراً لقضاء الضليل / ‏محافظة الزرقاء .‏‏25.‏ نقل مدير قضاء حوشا عماد خالد المغاربه ‏مساعداً لمتصرف لواء الموقر / محافظة العاصمة .‏‏26.‏ نقل مساعد متصرف لواء الموقر مدير القضاء ‏ماجد صافي الطوالبه مديراً لقضاء بيرين / ‏محافظة الزرقاء .‏‏27.‏ نقل مدير قضاء مؤاب عدنان عبدالكريم ‏العضايله مساعداً لمتصرف لواء المزار الجنوبي/ ‏محافظة الكرك .‏‏28.‏ نقل مدير قضاء ام القطين نائل عبدالرحيم ‏ابداح مديراً لقضاء سما السرحان / محافظة المفرق .‏‏29.‏ نقل مدير قضاء مليح سعود سالم الرويضان ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق .‏‏30.‏ نقل مدير قضاء سما السرحان ناصر محمد ‏الرواشده مساعداً لمتصرف لواء قصبة عجلون / ‏محافظة عجلون .‏‏31.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة عجلون مدير القضاء ‏منذر محمد عكور مساعداً لمتصرف لواء بني ‏كنانه / محافظة اربد .‏‏32.‏ نقل مساعد متصرف لواء الشونه الجنوبية مدير ‏القضاء محمود خلف البقور مساعداً لمدير ‏مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة .‏‏33.‏ نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب ‏والاستثمار مدير القضاء بشير سعود الجبور ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .‏‏34.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة معان مدير القضاء ‏امين يوسف الشعيبات مديراً لقضاء الجفر / ‏محافظة معان .‏‏35.‏ نقل مساعد متصرف لواء الأغوار الجنوبية مدير ‏القضاء محمد عبدالله البداينه مديراً لقضاء ‏مؤاب / محافظة الكرك .‏‏36.‏ نقل مساعد متصرف لواء بني عبيد مدير القضاء ‏عبدالله ظاهر الماضي مساعداً لمتصرف لواء ‏قصبة اربد / محافظة اربد .‏‏37.‏ نقل مدير قضاء الخالدية مخلد توفيق الحماد ‏مديراً لقضاء مليح / محافظة مادبا .‏‏38.‏ نقل مساعد متصرف لواء الجيزة مدير القضاء ‏ثامر عبدالله الدغمي مساعداً لمتصرف لواء عين الباشا ‏‏/ محافظة البلقاء .‏‏39.‏ نقل مساعد متصرف لواء عي مدير القضاء ‏عبدالكريم سلمان ” الفريسان الحماد ” مديراً لقضاء ‏الخالدية / محافظة المفرق.‏‏40.‏ نقل مساعد متصرف لواء القصر ماهر ‏الخريشا مديراً لقضاء ارحاب / محافظة المفرق .‏‏41.‏ تعيين مدير القضاء شبلي نواش العميان ‏مساعداً لمدير مديرية الشؤون المالية / مركز الوزارة .‏‏42.‏ تعيين مدير القضاء صالح راتب المجالي مديراً ‏لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء .‏‏43.‏ تعيين مدير القضاء قيس راضي حداد ‏مساعداً لمدير مديرية العلاقات العامة والاعلام / ‏مركز الوزارة .‏‏44.‏ تعيين مدير القضاء محمود عوض الزريقات ‏مساعداً لمدير مديرية الشؤون الامنية / مركز الوزارة.‏‏45.‏ تعيين مدير القضاء غيث محمد عبيدات ‏مساعداً لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة اربد .‏‏46.‏ تعيين مدير القضاء عبدالله شهاب ابو وندي ‏مساعداً لمتصرف لواء عي / محافظة الكرك .‏‏47.‏ تعيين مدير القضاء عبدالكريم محسن ابو ‏دلو مساعداً لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد ‏البشرية وتطوير الاداء / مركز الوزارة .‏‏48.‏ تعيين مدير القضاء ايمن مدالله الذيابات ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة ‏الكرك.‏‏49.‏ تعيين مدير القضاء فراس ضامن الجماعين ‏مساعد لمتصرف لواء الاغوار الجنوبية / محافظة ‏الكرك .‏‏50.‏ تعيين مدير القضاء نايف عبد الرحيم ابو ‏وندي مساعداً لمتصرف لواء القصر / محافظة الكرك .‏‏51.‏ تعيين مدير القضاء فؤاد احمد العويدي مساعداً ‏لمتصرف لواء الشونة الجنوبية .‏