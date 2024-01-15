الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تشكيل لجنة دائمة للنهوض بمهام "نوعية" في هيئة الإعلام

مبنى هيئة الإعلام - (أرشيفية)
مبنى هيئة الإعلام - (أرشيفية)
قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، إن وزير الاتصال الحكومي صادق على التعليمات الخاصة بتشكيل لجنة دائمة للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية، والتي ستنهض بمهام نوعية في ميدان الحريات وحقوق الإنسان الإعلامية وتعزيزها، بما ينسجم مع مشروع التحديث السياسي للدولة الأردنية.اضافة اعلان

وأضاف المومني في تصريح لوكالة (بترا)، أن اللجنة ستقوم بتقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير حقوق الإنسان الإعلامية، بما يتفق مع أحكام الدستور والتشريعات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى، كما ستسهم مع الشركاء في المجال الإعلامي الحقوقي بالنهوض في الحريات وحقوق الإنسان الإعلامية وخلق بيئة ومناخ نوعي، يمكن الإعلام والصحفيين من النهوض بأداء رسالتهم السامية.

وتابع أن التعليمات إضافة لكونها سابقة وذات مفاهيم تقدمية، فإنها نصت صراحة على بناء ميثاق للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية والعمل مع وسائل الإعلام المرخصة لتحقيق المعايير ذات الصلة، الأمر الذي يعزز من القدرات وعمليات التمكين الإعلامي.

يشار إلى أن اللجنة مكونة من 7 أعضاء، برئاسة مساعد المدير العام، وعضوية كل من مدير مديرية الشؤون القانونية، ورئيس قسم الاستشارات القانونية، ورئيس قسم الدراسات والأبحاث، و3 أعضاء من خارج الهيئة؛ ضمت نقابة الصحفيين، ونقابة المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزير الأشغال ووفد من الصندوق السعودي للتنمية يبحثان سير العمل في مشاريع القطاع التعليمي الممولة من الصندوق

16 بناء مدرسيا جديدا في الأردن ممول من الصندوق السعودي للتنمية

منذ2 ساعة
السفير السنغافوري المعتمد لدى الأردن شامشير زمان

السفير السنغافوري: زيارة ولي العهد رمز للصداقة والثقة بين البلدين

منذ4 ساعة
غيوم في العاصمة عمان -(الغد)

أجواء باردة وغائمة وهطول زخات خفيفة حتى المساء

منذ6 ساعة
أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر حمَّاد الشَّخاترة

الشخاترة أمينا عاما للتربية للشؤون الإدارية والمالية

منذ23 ساعة
جانب من جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد

مجلس الوزراء يوافق على أسباب "نظام تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين"

منذ23 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

التعليم العالي: 5 حالات إنسانية تستفيد من البعثات والمنح والقروض (رابط)

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

100 يوم صمود ومقاومة

جهاد المنسي |اليوم

مبادئ الزعيم مانديلا لم تمت

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الإسرائيلي والحرب على غزة

أحمد عوض |اليوم

الموقف مثلما ينبغي أن يفهم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شرق أوسط.. النسخة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

الركمجة السياسية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات | منذ16 ساعة
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات | منذ16 ساعة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
 