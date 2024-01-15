تشكيل لجنة دائمة للنهوض بمهام "نوعية" في هيئة الإعلام

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قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، إن وزير الاتصال الحكومي صادق على التعليمات الخاصة بتشكيل لجنة دائمة للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية، والتي ستنهض بمهام نوعية في ميدان الحريات وحقوق الإنسان الإعلامية وتعزيزها، بما ينسجم مع مشروع التحديث السياسي للدولة الأردنية.وأضاف المومني في تصريح لوكالة (بترا)، أن اللجنة ستقوم بتقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير حقوق الإنسان الإعلامية، بما يتفق مع أحكام الدستور والتشريعات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى، كما ستسهم مع الشركاء في المجال الإعلامي الحقوقي بالنهوض في الحريات وحقوق الإنسان الإعلامية وخلق بيئة ومناخ نوعي، يمكن الإعلام والصحفيين من النهوض بأداء رسالتهم السامية.وتابع أن التعليمات إضافة لكونها سابقة وذات مفاهيم تقدمية، فإنها نصت صراحة على بناء ميثاق للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية والعمل مع وسائل الإعلام المرخصة لتحقيق المعايير ذات الصلة، الأمر الذي يعزز من القدرات وعمليات التمكين الإعلامي.يشار إلى أن اللجنة مكونة من 7 أعضاء، برئاسة مساعد المدير العام، وعضوية كل من مدير مديرية الشؤون القانونية، ورئيس قسم الاستشارات القانونية، ورئيس قسم الدراسات والأبحاث، و3 أعضاء من خارج الهيئة؛ ضمت نقابة الصحفيين، ونقابة المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان.